Tutta la Chiesa braidese con papa Francesco in preghiera per la pace in Ucraina

Dopo la pandemia, ecco la guerra. Che cosa devono vedere ancora i nostri occhi! La situazione in Ucraina fa emergere ancora una volta il gravissimo problema delle ingiustizie e delle diseguaglianze, che colpiscono soprattutto i più poveri e, quando la pace non è perseguita con tutti i mezzi, le terribili conseguenze si riversano a svantaggio dell’intera umanità.







“Insieme ai credenti di ogni religione e ad ogni uomo e donna di buona volontà, raccogliamo l’invito di papa Francesco a dedicare, il prossimo 2 marzo 2022, una giornata speciale di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina. Al digiuno, inteso come pratica di solidarietà che può essere vissuta da tutti, credenti e non credenti, corrisponde l’invito speciale rivolto ai credenti, perché nel giorno in cui la Chiesa di rito latino inizia l’itinerario della Quaresima, si dedichino più intensamente alla preghiera per la pace. In modo particolare, il Papa invoca la Regina della Pace, perché preservi il mondo dalla follia della guerra. Per questo motivo, siamo invitati a pregare per la pace nel corso della celebrazione del rito delle Ceneri, facendo nostra, nella preghiera universale, una preghiera composta da papa Francesco per invocare il dono della pace. Invito inoltre tutti i santuari mariani della Diocesi, insieme alle comunità che lo desiderano, a dedicare uno speciale momento di preghiera alla Vergine Maria, Regina della Pace, alle ore 16 di mercoledì 2 marzo, nella speranza che la preghiera incessante della Chiesa, unita agli sforzi di coloro che hanno responsabilità politiche, possano portare a quella conversione dei cuori che è più che mai necessaria, perché si ristabilisca la pace tra le nazioni”.