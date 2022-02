Beinette, dodici anni di attese via Stazione, quartiere residenziale mai terminato [VIDEO]

Dimenticati. Si sentono così alcuni residenti di via Stazione, nel comune di Beinette.

Il quartiere dovrebbe essere un'area residenziale e ne ha tutte le caratteristiche: una zona tranquilla, vicina al centro cittadino, ma lontana dal traffico, con piccole villette a schiera o indipendenti, colorate e circondate dal verde.

"Da 12 anni viviamo una situazione di grande disagio." - spiega la signora Simonetta Sigismondi, residente in via Stazione. Dodici anni di attese e arrabbiature. "Quest'area avrebbe dovuto diventare residenziale" - prosegue - "invece ci troviamo in mezzo a un cantiere: davanti casa dovrebbero esserci delle aiuole e posteggi auto, invece, ci sono solo sterpaglie e materiali abbandonati, in più vengono spesso gettati qui rifiuti e deiezioni canine. E' un'Odissea, una storia senza fine, non ne possiamo più".

Il quartiere è quello di San Bernardo, un'area PEC (Piano esecutivo convenzionato, ndr), l'area era stata data in concessione a un'impresa edile, poi fallita. Il tutto è stato poi acquistato all'asta da una seconda ditta che, come si legge dai cartelli affissi in loco, ha tempo fino al 2024 per concludere (salvo proroghe, ndr), ma al momento, nulla sembra andare verso quella direzione.

"Comprendiamo pienamente chi abita in questa zona" - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Sono diverse le problematiche segnalate dai residenti nell'area. Nel tempo siamo intervenuti, per quanto possibile, e certamente continueremo a farlo. Al momento, però la convenzione del PEC è ancora in essere, quindi di competenza della ditta: non possiamo intervenire su una proprietà privata.

La situazione è molto complessa, ma da parte del Comune c'è sempre stata e continuerà a esserci disponibilità nel trovare una soluzione che possa risolvere la problematica".

La signora Simonetta ha deciso di metterci la faccia e chiede che sia organizzato un incontro con un rappresentate dei residenti, della ditta e del Comune, per poter trovare insieme una soluzione, sperando di non dover attendere fino al 2024 per sperare in uno sblocco della situazione.