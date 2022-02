Prende fuoco in piena notte il tetto di un'abitazione a Serre di Pamparato

Altro intervento dei vigili del fuoco nella notte di oggi, domenica 27 febbraio. Erano le 4 del mattino quando è stato lanciato l'allarme per un incendio in località Serre di Pamparato.

Le fiamme di un'abitazione in via Lorie dal camino si sono propagate al tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Garessio. Partita da Cuneo una squadra con la piattaforma tridimensionale.

Al momento le fiamme sono state sedate: presenti in loco ancora da questa mattina alcuni mezzi per bonificare l'abitazione incendiata. Non sono state coinvolte persone, ma ingenti i danni alla parte superiore dello stabile, completamente divelta.