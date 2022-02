Intervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 febbraio, di Soccorso Alpino Speleologico Piemontese (CNSAS) e del Servizio Regionale di Elisoccorso nella zona del Pizzo d'Ormea.

Qui un'escursionista si è ferito a una gamba con i ramponi e non ha potuto proseguire verso valle. La persona è stata recuperata con eliambulanza con a bordo il tecnico del soccorso alpino che lo ha recuperato. La persona infortunata è stata poi trasportata per essere ricoverata in ospedale.