Carnevale a Dronero: il resoconto della giornata di ieri

Tradizione e divertimento. A Dronero ieri mattina, sabato 26 novembre, il Carnevale è iniziato nel palazzo più importante della città, ossia nella sede del comune.

Qui la consegna simbolica delle chiavi della città a Dragone e Dragonetta. Una tradizione che si ripete ogni anno, prima volta per il nuovo sindaco Mauro Astesano e per la sua amministrazione. Una vera e propria cerimonia per onorare e ringraziare le maschere che anche quest'anno, e con rispetto del difficile periodo dato dalla pandemia, hanno desiderato portare alle persone speranza e sorrisi.

Musica, coriandoli e tanto divertimento. Nel pomeriggio, per la discoteca Merengue, l'amministrazione comunale in accordo con i gestori del locale ha invece organizzato il Carnevale dei bambini. Ad animare la festa gli operatori della Capriole sulle Nuvole, agenzia specializzata per l'intrattenimento dei bimbi e delle famiglie.

"Siamo venuti a portarvi un po' di sorrisi e a ballare con voi!". Anche qui sono arrivate le maschere, facendo una sorpresa a tutti i presenti. Alla sera poi la discoteca ha ospitato i ragazzi, per una serata all'insegna dei festeggiamenti e del divertimento.

La decisione da parte dell'amministrazione comunale, visto il delicato momento, di non allestire il tendone in piazza XX Settembre e non fare la sfilata con i carri per le vie del centro è stata purtroppo anche oggetto di polemiche.

Per le vie del centro è comparso infatti un cartello con su scritto "CARLEVE' 'D DRUNE' di anni 870 ne annunciano il trapasso l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e la cittadinanza tutta": da parte alcuni ragazzi l'organizzazione di una sfilata con carretti da loro realizzati, costumi e musica. Una sfilata non autorizzata, fermata in tempo dai carabinieri prima che comportasse gravi conseguenze per gli organizzatori.