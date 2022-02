Il Carnevale protagonista degli eventi di questa domenica in Granda

Le iniziative organizzate questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass.



Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti.



Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net.



- Carnevale e non solo

Oggi, domenica 27 febbraio, è in programma a Murazzano la festa di Carnevale per i bimbi del paese. Appuntamento dalle ore 15 alle 18 nel salone polivalente “Gatti-Pagliano” ed in piazza Mons. Dadone. Il pomeriggio di festa prevede anche la premiazione dei costumi più originali, la merenda e un piatto di polenta e salsiccia per tutti. Verranno rispettate le prescrizioni Covid, partecipazione con obbligo di green pass. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco



Sarà festa di Carnevale questa domenica a Cinzano di Santa Vittoria d'Alba. Dalle 14.30, presso la palestra di via Vers Pont du Gard, scatterà il ritrovo delle maschere: con polenta, salsiccia e “bugie” a seguire, presso il Circolo Sportivo “Zia Gabri” e animazioni con l'artista Flavio. Invito aperto a tutti. Info: www.facebook.com/www.prolocosantavittoria.it



Si festeggia il Carnevale anche presso il circolo Acli di Macellai di Pocapaglia. Oggi, domenica 27 febbraio, in piazza Don Almondo, dalle 14.30, ci sarà animazione per far divertire i più piccoli e anche i grandi, coinvolgendoli in un momento di allegria. Info: www.facebook.com/aclimacellai/



A Somano il gran bollito misto piemontese, uno dei piatti più tradizionali e diffusi in Italia, questa domenica sposerà le salse e altre specialità di Cremona. Tutto questo in occasione di un pranzo in programma alle 12,30 nel Salone Polivalente del Comune. Nel menu anche salame crudo di Cremona, brodo di carne con Marubini, Provolone, Murazzano, Raschera e Bra con Cugnà, torta di nocciole con zabajone al Moscato d’Asti, torrone di Cremona e pere “Madernassa” cotte nel vino. Animazione ai tavoli con Mago Daniel. Info: www.facebook.com/comune.somano



Anche a Farigliano oggi, domenica 27 febbraio, torna la festa di Carnevale per bambini in piazza, con pomeriggio in maschera e polentata offerta dagli Alpini.

Info: www.facebook.com/prolocofarigliano



A Mondovì ‘Luci a Piazza’ cambierà la scenografia in piazza Maggiore con un nuovo mapping luminoso dedicato al Carlevè, ai monumenti della città, ai giardini del Belvedere, alla Torre, ai Musei della Stampa e della Ceramica, al Santuario di Vicoforte e alle mongolfiere.

Il Moro gigante oggi verrà posizionato in piazza Maggiore. Nel fine settimana, lungo le vie e nelle piazze del centro storico, saranno collocati maschere, sculture, cimeli vari, recuperati e rinnovati per l’occasione, provenienti da carri storici. Info: www.facebook.com/carnevaledimondovi



A Ceva, oggi, domenica 27 febbraio, arriva “Ruote in maschera”. Dalle 9, ritrovo in piazza del Comune delle vetture d’epoca con equipaggi che provengono da Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Poi è previsto un tour panoramico con aperitivo e alle 12,30 pranzo in maschera.



La Proloco di Fontanelle (dei «Santi Coronati») di Boves organizza una festa di Carnevale, nel piazzale del Santuario frazionale, a partire dalle 14,30 di oggi, domenica 27 febbraio.

Presenti il cantastorie «Luna di Lana», con la lettura animata «La principessa, il drago ed il prode cavaliere», la «truccabimbi» e una golosa merenda carnevalesca.

Info: www.facebook.com/comunediboves



A Cuneo appuntamento in piazza Galimberti anche con il grandioso Luna Park!



A Busca questo fine settimana nell’area verde, vicino alla Croce Rossa, c’è il tendone del Circo Peppino Medini con lo spettacolo "Il viaggio nel tempo". Acrobazia, trapezismo, equilibrismo, giocoleria, clown e magia: i numeri sono basati sulla sola bravura e professionalità dei suoi artisti, senza coinvolgere alcun animale. Appuntamento per questa domenica con lo spettacolo unico delle 16.30. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



A Saluzzo ogni sera fino a martedì 1° marzo, dalle 21.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni andrà in onda “La Gran Baldoria”, la trasmissione condotta da Ciaferlin con protagonisti la Castellana, le Damigelle e i Ciaferlinot, con tanti ospiti.

Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo

Oggi, domenica 27 febbraio, dalle ore 15.30 le maschere del Carnevale di Saluzzo, con in testa la nuova Castellana Manuela Tosello, Ciaferlin, Damigelle e Ciaferlinot insceneranno una passeggiata musicale insieme a quelle dei paesi limitrofi che vorranno unirsi alla “Gran Baldoria” per le vie del centro cittadino con sosta in 5 diverse zone dell’isola pedonale.

Info su: https://fondazionebertoni.it. Il Luna Park in piazza XX Settembre rimarrà fino a mercoledì 2 marzo.



Questo fine settimana ritorna il “Carnevale di Savigliano”. Questa domenica, con due partenze, alle 15.30 e alle 17, ci sarà la caccia al tesoro al Museo civico Antonino Olmo. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Tutte le info: www.comune.savigliano.cn.it



- Outdoor

A Ceresole d’Alba, oggi, 27 febbraio, alle ore 14.30, è in programma un trekking alla scoperta della campagna del Comune, caratterizzata dalla presenza di terre rosse e peschiere, con l'appassionato ed esperto di Roero Ettore Chiavassa. Tutta la giornata, dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente il muBATT, Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba.

Info: www.viviceresole.it/it/home e https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home



Questa domenica, 27 febbraio, e martedì 1° marzo arriva a Pian Munè il Carnevale di montagna con musica, festa e tanto divertimento al rifugio a valle. Appuntamento, naturalmente in maschera (adatto a tutti, da 0 a 99 anni), alle ore 13.30 al Parco giochi con la partenza verso il Bosco della Trebulina “Alla Ricerca dei Coriandoli del Bosco”. Un’ora di passeggiata e giochi nel bosco per poi tornare al rifugio e continuare la festa con musiche e balli, trucca bimbi, laboratorio e una gustosa merenda. Lunedì 28 febbraio, è in programma la cena colorata (25 euro; under 14: 15 euro) con musica, karaoke e balli al rifugio in quota. Info: www.facebook.com/PianMune



Sulle piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte, in occasione del Carnevale, si svolgerà un contest dedicato ai costumi più originali. Fino a martedì 1° marzo gli sciatori potranno sfidarsi a colpi di scatti fotografici per aggiudicarsi il premio in palio destinato alle tre maschere giudicate più belle: una lezione di sci gratuita. Per partecipare è sufficiente seguire le pagine social della Scuola Sci Limone, promotrice dell’iniziativa, mettere un like al post relativo al contest e pubblicare una storia o un post con la propria foto in costume taggando l’account @scuolascilimone. Info: www.facebook.com/scuolascilimone

Ad Entracque, grazie agli efficienti impianti di innevamento artificiale, si scia sulle piste di discesa del Viver, vero e proprio campo scuola per i più piccoli che si avvicinano allo sci alpino, che saranno aperte tutti i giorni fino a martedì 1° marzo. Due le piste aperte, tutti i giorni fino a quando le condizioni lo permetteranno, presso il Centro Sci fondo Gelas, con i cinque chilometri della pista “Feit” e i quattro chilometri della pista “Pino”.

Sempre a Entracque fino a martedì 1° marzo ci sarà l’apertura straordinaria del Centro faunistico uomini e lupi, con le due sezioni (piazza Giustizia e Libertà e Casermette) che potranno essere visitate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Negli stessi giorni rimarrà aperto anche il centro visita della centrale Enel “Luigi Einaudi” con possibilità di visitare sia la centrale idroelettrica che la mostra “Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici nelle Alpi del Mediterraneo”.

Info: www.centrouominielupi.it e www.areeprotettealpimarittime.it/centri-visita-e-giardini/centro-informazioni-enel-l-einaudi/visita-centrale-enel-green-power-einaudi



Al Prato Nevoso Village oggi, domenica 27 febbraio, è prevista la Festa di Carnevale per i più piccoli con una grande festa in maschera con tantissime sorprese. Alle ore 15 la mascotte Egeolo si dà appuntamento con Asso, il protagonista del Village, per premiare le maschere più originali. Sulle piste invece ci sarà spazio per una giornata di puro divertimento in snowpark, mentre nel pomeriggio il divertimento sale in quota allo Chalet il Rosso. Infine, sciata di carnevale con la Scuola Sci Zeronove: una giornata in maschera con festa, pranzo e sciata in compagnia.

Info e programma della giornata: https://pratonevoso.com/2022/grande-festa-di-carnevale



- Musica e spettacoli

A Serralunga d’Alba oggi, domenica 27 febbraio, primo appuntamento alla Fondazione Mirafiore di Serralunga con la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. Alle ore 16.30 nel teatro andrà in scena la commedia “Naturalmente... la luna e lo stagno” di Daniela Febino. Una storia di amicizia e tenerezza narrata in un ambiente favolistico e romantico con linguaggi poetici e ironici come il teatrodanza e il teatro delle ombre. Ingresso libero, necessaria la prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it



Questa domenica, 27 febbraio, alle ore 16.30 presso il Cinema Vekkio a Corneliano d’Alba la compagnia i Burattini di Como presenta “Streghe, Draghi e Maghi”. La compagnia professionale opera da più di venti anni realizzando spettacoli d’arte con burattini di legno, scolpiti e colorati a mano. La loro è una recitazione in diretta e animazione dei personaggi che prevede due o tre attori in baracca. Streghe, draghi e maghi, il titolo scelto per oggi è adatto a grandi e piccini: si racconta del rapimento di un piccolo draghetto e della sua liberazione dopo una serie di incredibili vicissitudini. Ingresso libero con greepass rafforzato e mascherina Ffp2. Info: www.burattinarte.it



Oggi, 27 febbraio, alle ore 15, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Cuneo, il coro del teatro dell’Opera di Nizza si esibirà in un concerto. Il coro femminile e quello maschile presenteranno brani di Rossini, di Giuseppe Verdi, di Gaetano Donizetti, di Bob Chilcott, di Randall Thompson e del compositore norvegese Ola Giejlo. In chiusura è in programma il brano “Cantate Domino” del giapponese Ko Matsushita. Ingresso libero (con esibizione del Green pass) fino ad esaurimento posti. Info: www.comune.cuneo.it



A Cuneo, nella Sala San Giovanni, questa domenica, 27 febbraio, dalle 16 è in programma il Concerto “Il flauto magico” narrato da Bruno Gambarotta con Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

Info: promocuneo.it/2022/incontri-dautore-2022



- Musei, mostre e castelli

A Racconigi la pinacoteca Levis Sismonda è aperta tutti i sabati, domeniche e festivi. Visite guidate su prenotazione. Il Museo della Seta è visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Su prenotazioni per gruppi e classi studenti. Sempre a Racconigi, questa domenica, 27 febbraio, torna il mercatino Trovarobe. Scorpi tutto quello che offre Racconigi su: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi



«La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine» è la mostra allestita a Palazzo Salmatoris di Cherasco con le opere di Guido di Montezemolo. Tra i dipinti esposti spiccano Palazzo Reale (1917), i ritratti Primavera in autunno (1895), Suonatrice d’arpa (1905), Ritratto di famiglia (1924), le opere di impegno sociale, Il muratore (1935), Ritorno dal lavoro (1939) e il bozzetto per Gloria dei campi, realizzate in un clima di parziale condivisione dei valori del regime fascista. La mostra rimarrà aperta fino al 15 maggio e nel fine settimana avrà il seguente orario: sabato e domenica: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Cuneo nel fine settimana sono in calendario alcuni eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo. Oggi, domenica 27 febbraio, vengono proposti una nuova visita guidata dedicata al ruolo dei giovani nel panorama artistico contemporaneo e un laboratorio creativo per bambini, il secondo della serie di tre consecutivi nelle ultime tre domeniche di apertura della mostra. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it dove sono disponibili tutte le informazioni.



Ad Alba si conclude questa settimana la rassegna “Inaspettata bellezza”, promossa dal Gruppo Fotografico Albese. Oggi, domenica 27 febbraio, alle 17 ci sarà l’incontro con i fotografi professionisti Ivo Saglietti e Federico Montaldo. La mostra allestita nel Palazzo Mostra e Congressi potrà ancora essere visitata sabato e domenica tutto il giorno.

Info: www.gruppofotograficoalbese.it



Questo fine settimana riapre al pubblico il Castello della Manta dalle 10 alle 18 dal mercoledì alla domenica. La riapertura del castello porta con sé alcune interessanti novità. Nella parte quattrocentesca della struttura sarà aperta al pubblico, per la prima volta, una piccola stanza a lato della sala da pranzo destinata a montacarichi. Nella parte Cinquecentesca invece sarà visibile una “toilette” dell’800, adibita a bagno degli ospiti e il pavimento restaurato della sala delle Grottesche. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta



Il Museo dei Cavatappi a Barolo e la sua Enoteca hanno riaperto e l'esposizione dei 500 esemplari di cavatappi antichi è arricchita con la mostra tematica sui cavatappi in miniatura da profumi e medicinali e la mostra con le 100 grappe di Romano Levi, il grappaiolo angelico.

L'enoteca propone circa 3.000 differenti etichette di vini e grappe del territorio di Langa e piemontese, con alcune divagazioni nel resto dell'Italia, ma anche in Francia e in Europa. Particolarmente prestigiosa la presenza di vecchie annate di Barolo e Barbaresco dal 1950 sino ai giorni nostri. Info: www.museodeicavatappi.it