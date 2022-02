Inaugurata a Trinitá la panchina rossa in memoria di Silvana Allasia

Sotto un bellissimo sole invernale, si è inaugurata sabato 26 febbraio, a Trinità, la panchina rossa, nell'ambito del circuito “Una panchina al mese”, ideato dalla Federazione Pensionati di CISL Cuneo, contro la violenza sulle donne, i femminicidi e tutte le violenze di genere.

Il manufatto è stato sistemato dall'amministrazione comunale nel parco Allea a ridosso dello spazio giochi “perchè i bambini e i giovani, usufruendo degli spazi ludici, si soffermino un momento a pensare al valore della libertà e della gentilezza contro ogni violenza” come affermato dalla Sindaca Ernesta Zucco.

Diversi oratori si sono susseguiti nella mattinata davanti ad una presenza di pubblico molto folta ed eterogenea.

Lina Simonetti della Federazione pensionati CISL Cuneo ha introdotto gli interventi, sottolineando l'importanza della collaborazione con gli enti comunali, e senza dimenticare un pensiero per l'attuale sofferenza del popolo ucraino, mentre il delegato di federazione di CISL Fossano, Gerardo Mirra, ha esposto le tre caratteristiche del progetto “Una panchina al mese”: il fatto che si sviluppi su un ambito provinciale, il coinvolgimento esplicito ed attivo del mondo maschile, in quanto la rivoluzione culturale che il progetto comporta è tale solo se condivisa tra i generi, e l'estensione temporale, che accantona l'idea di due o tre ricorrenze l'anno per tenere alta l'attenzione sul fenomeno, e dunque contrastarlo culturalmente, tutti i giorni.

La Sindaca di Trinità Ernesta Zucco, in uno sgargiante completo scarlatto, colore simbolo dell'evento, ha voluto ringraziare le classi delle scuole del paese, presenti in massa, per i quali “questo momento può essere importante al fine di una evoluzione nel rispetto per gli altri” che ben è rappresentata nelle nuove generazioni.

Si è poi soffermata su un escursus storico sulla ricorrenza del 25 novembre e sull'individuazione della "Zapata Roja", la scarpa rossa, come simbolo della lotta alla violenza di genere, che dal Messico si è diffuso in tutto il mondo.

“La prima panchina rossa italiana fu posizionata il 25 settembre 2016 e da allora centinaia di altre sono state inaugurate; in particolare però ho voluto aderire al progetto dei Pensionati CISL perchè è in sè unico e prevede una attiva pervasiva e continuativa. La nostra panchina è intitolata a Silvana Allasia, la mamma uccisa brutalmente qualche anno fa a Fossano dal marito. Abbiamo pensato di decorarla con un frase di Dante Alighieri - Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza – e da un volo di farfalle, organismi tutti diversi e tutti uguali, colorati, liberi e leggeri. Dobbiamo arrivare ad un mondo in cui chiunque possa esprimersi senza subire bullismo o violenza”.

La compagnia teatrale degli “instabili”, della quale Ernesta Zucco fa parte, ha dunque inscenato nel parco un toccante spezzone della propria piece teatrale “La conoscevo”, che racconta di un femminicidio avvenuto mentre alcuni attori stanno per metter in scena l'Othello di Shakespeare e descrive i sentimenti contrastanti dei vari protagonisti verso la notizia.

Ha proseguito gli interventi la dottoressa Elsa Manassero, assistente sociale, la quale ha parlato degli interventi legati al consorzio socioassistenziale, che si concentrano su prevenzione e aiuto. Un importante intervento socioassistenziale è concentrato direttamente sulla parte maschile, quella che ha agito violenza. "Con la cooperativa Fiordaliso di Cuneo si organizzano due livelli di gruppi, il primo di discussione a partire da episodi esterni raccontati da libri e film; il secondo è invece più "personale" e qui i maschi violenti possono confrontarsi sulle proprie esperienze."

Il Comandante Elpidio Balsamo, della stazione dei carabinieri di Fossano, oltre a sottolineare la propria piena disponibilità in caso di segnalazione, ha ricordato come negli episodi di violenza la prevenzione sia fondamentale, suggerendo ai presenti di essere parte attiva nelle denunce: "meglio una di più che una di meno, magari poi sfociata in una morte violenta! La nostra piena soddisfazione si traduce nel dover applicare il meno possibile il 'Codice Rosso' perché significa che con la prevenzione abbiamo salvato una vita in più." Ha proseguito Balsamo: "L'arma più potente sta nella cultura, perché il violento agisce prettamente per la mancanza di strumenti corretti per relazionarsi con gli altri. Diffondere e agire cultura dipende da tutti noi, nessuno escluso."

Prima delle toccanti letture delle ragazze delle scuole, ha ancora portato la propria testimonianza Agnese Allasia, sorella di Silvana, la mamma cui la panchina di Parco Allea è stata intitolata. Sul filo della cultura lanciato dal Capitano Balsamo, ha suggerito alcune utili letture tratte da volumi che personalmente regalerà alla locale biblioteca, dedicandole agli adolescenti presenti: "Dai matrattamenti all'omicidio" e "Favole da incubo" più un ulteriore libro che elenca le drammatiche conseguenze sulla psicologia degli orfani da femminicidio. Essi saranno correlati al progetto "Io conosco" che verrá portato avanti con le scuole e la cittadinanza.

Gli studenti hanno in conclusione omaggiato i presenti con alcune letture di poesie e passi in tema; particolarmente dedicati i versi di Paul Eluard "Parlare e tacere"

Parlare

senza avere niente da dire

comunicare

in silenzio

i bisogni dell’anima

dar voce

alle rughe del volto

alle ciglia degli occhi

agli angoli della bocca

parlare

tenendosi per mano

tacere

tenendosi per mano

A concludere: i ringraziamenti di Lina Simonetti e la canzone "Vietato Morire" di Ermal Meta.

Il progetto di CISL Pensionati proseguirà tra pochi giorni, l'8 marzo, con l'inaugurazione di ben quattro panchine nel monregalese.