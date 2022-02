Liberavoce e Libera Cuneo celebrano la Giornata della Memoria e dell'Impegno

L’associazione Liberavoce e il presidio di Libera di Cuneo organizzano, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno 2022, due incontri per domenica 20 marzo a Paraluop e lunedì 21 marzo - dedicato soprattutto alle scuol - al Parco della Resistenza di Cuneo.



L'incontro di domenica 20 marzo inizierà alle 17 con il ritrovo al Chiot Rosa di Rittana, poi si raggungerà Paraloup per le 18 in un cammino in cui si leggeranno i nomi delle vittime innocenti delle mafie e si accenderanno lumini in loro ricordo. All'arrivo Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, realizzerà un intervento con Anna Cattaneo, referente provinciale di Libera, e un rappresentante della Fondazione Nuto Revelli.



Sarà possibile la visita guidata al museo di Paraloup e la cena al ristorante della borgata (prenotazioni al numero 3496397386 o al 3755914347, o ancora su info@nutorevelli.org.



L'incontro del 21 marzo, invece, avrà inizio alle 11 assieme ad alcune classi delle scuole superiori di Cuneo. A presentare la mattinata Anna Cattaneo: gli studenti realizzeranno letture in merito alle vittime innocenti delle mafie.



Entrambi gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid.