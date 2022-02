Magie e giocoleria per il Carnevale dei bambini a Busca

Meraviglia e divertimento, oggi pomeriggio sabato 26 febbraio in piazza della Rossa a Busca: Micon e Miconetta e l’allegra combriccola delle maschere insieme al Mago Arturo hanno accolto tante piccole mascherine per un momento di festa e allegria.

“È una gioia poter di nuovo ospitare gli spettacoli in piazza della Rossa, – ha detto il sindaco, Marco Gallo, con gli assessori e consiglieri che hanno seguito l’iniziativa – ancor più per i bambini e per una delle tradizioni cittadine più amate dai buschesi, giunta quest’anno alla 67°edizione. Grazie al Comitato Amici del Carnevale e Circolo Endas per l’organizzazione, a Micon e Miconëtta e a tutto il seguito delle maschere che in questi giorni hanno portato l’allegria del Carnevale anche nelle scuole cittadine”.

“Un ringraziamento particolare – ha detto il presidente del Comitato Amici del Carnevale, Davide Marabotto - agli esercenti buschesi che hanno donato la merenda per i bambini: Panetteria Antichi Sapori Colombano, Panetteria Dutto, Panetteria Marengo, Bar Pasticceria Fagiolo Roggero, Bar Pasticceria Fagiolo Giusiano, Alimentari Rosso San Barnaba”.