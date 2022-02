La storia di Valentyna, nonna di Daria ferita a 11 anni dalle bombe su Kiev

"Grazie per esserci vicini, per la solidarietà che ci dimostrate" ha affermato tra i presenti al sit-in per la pace e contro la guerra in Ucraina di ieri sera ( sabato 26 febbraio) Valentyna Rybalchenko, originaria dell’Ucraina, in Italia da 18 anni, sposata con Sergio Chiappello di Centallo, da anni impegnata a Saluzzo come baby sitter.

“Nessuna madre, nessuna nonna deve sentire questo dolore che abbiamo sentito noi nel vedere la nostra bambina ferita e spaventata. Nessun bambino deve vivere in questa situazione di guerra – afferma con lo sguardo accorato.

Due sere fa Daria, la sua nipotina di 11 anni è rimasta ferita sotto un bombardamento, mentre in auto veniva accompagnata nella città dei nonni materni a circa 60 km da Kiev , una zona ritenuta più tranquilla.

Ma nessun posto è più al sicuro in Ucraina.

Quattro schegge hanno colpito le sue gambe ed è stata operata nella notte. La mamma è sotto choc, ma fortunatamente illesa, mentre lo zio, è rimasto gravemente ferito alla testa.

Il figlio di Valentyna, Vadim padre della bambina, 36 anni che risiede con la famiglia a Kiev e lavora presso un’azienda farmaceutica, aveva accompagnato Daria con 4 altre persone in fuga dalla capitale assediata, fino ad un certo punto, prima di lasciarla con i parenti.

Un viaggio difficoltoso, con problemi di rifornimento carburante. Oltre 4 ore per percorrere un tragitto di un’ora e mezza. Sulla via del ritorno, aveva ricevuto la telefonata drammatica dell’attacco aereo che ha ferito la sua bambina.

La situazione è davvero tragica nel nostro paese, continua con tristezza, raccontando la situazione condannando l’azione di Putin e la sua “propaganda professionale” che distorce la realtà, “nei confronti di un popolo che non ha mai fatto guerre, che non vuole la guerra ed è nazione di grandi lavoratori”.

A Kiev cresce la paura ad ogni minuto, racconta lei sempre in contatto con i famigliari in Ucraina - suonano continuamente le sirene di allarme e le persone corrono nei rifugi, nella metropolitana, nei sotterranei di scuole, asili, portando spesso anche i loro cani e gatti.

"Mio figlio, avrebbe la possibilità di venire in Italia, ma ha voluto fermamente rimare lì. Anche se sono preoccupata sono orgogliosa di lui, del suo patriottismo, come quello di tantissimi ucraini. Come del nostro presidente Volodymyr Zelensky, che si sta dimostrando agli occhi del suo popolo un vero patriota e politico capace.

Valentyna, che conosce bene la Storia del suo paese, elenca episodi commoventi di reazione e resistenza all’invasione russa.

Parla del rinnovato sentimento di unità nazionale. "Questa gente che protegge cosi bene la propria terra merita di essere libera".