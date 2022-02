Saluzzo, centinaia al sit-in per dire no alla guerra in Ucraina

Sit-in per la pace e contro la guerra in Ucraina. Centinaia di persone, associazioni, bambini, ragazzi, giovani, alpini, organizzazioni religiose, sindaci del territorio ieri sera (sabato 26 febbraio) a Saluzzo, in piazza Silvio Pellico, con bandiere, scritte e striscioni, per dire no alla guerra in Ucraina e invitare alla pace.

“Per fare tutto il possibile per garantire un futuro di pace - ha espresso il vicesindaco Franco Demaria, rivolto in particolare ai giovani presenti, manifestando a nome delle comunità la vicinanza al popolo dell’Ucraina che sta vivendo gli orrori della guerra e sollecitando come il tutto il mondo la necessità di negoziare e trovare accordi per porre fine al conflitto.

Nel sit-in promosso dal Comune, la preghiera e la riflessione del vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo “una voce piccola, ma accanto alla vostra, per invitare al dialogo, per dare una speranza al popolo ucraino e a tutta l’umanità. Quando il potere sceglie la guerra invece del dialogo, è perché non gli interessa l’uomo, ma si chiude in una dittatura inumana finalizzata al proprio egoismo. Chi desidera la guerra è un uomo che ha perso la sapienza del cuore e quella di Dio”.

Il vescovo ha indirizzato al presidente Putin le parole di Giovanni Paolo II: “Ciò che viene conquistato o eliminato con la forza non fa mai onore ad un uomo o alla causa che desidera promuovere” facendo appello affinchè faccia un passo indietro e possa essere ricordato” dal suo popolo come uomo capace di cambiare strategia per il bene e la vita degli uomini”.

Oggi domenica 27 febbraio alle 17.30 nel Duomo di Saluzzo la popolazione è invitata per una preghiera di pacificazione.