Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di Fra Andrea Nico Grossi di Saluzzo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:"Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.







Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». (Lc 6,39-45)





Oggi, 27 febbraio la Chiesa giunge alla VIII del Tempo ordinario (anno C, colore liturgico verde).





A commentare il Vangelo della Santa Messa è il sacerdote Andrea Nico Grossi dei Frati Minori della chiesa di San Bernardino, in Saluzzo.





Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole in perfetto stile francescano, che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza. Eccolo, il commento.

“Omnia munda mundis” tradotto letteralmente significa “Tutto è puro per i puri”. Il modo con il quale guardiamo gli altri, manifesta che cosa c’è nel nostro cuore; se siamo “puri” o “impuri”.



Lo sguardo degli altri ci può fare vivere e rinascere oppure ferire. Ricordo con dolore la volta in cui un nordafricano, dopo un mio rifiuto ad una sua richiesta, mi disse: «I tuoi occhi dicono che il tuo cuore è cattivo». Purtroppo aveva ragione; i miei occhi gli avevano svelato qualcosa di più profondo di me.





Ci sono persone che hanno la malsana capacità di vedere solo il male nella vita degli altri, senza riconoscere anche il bene che li abita. Quando Gesù ha raccontato la parabola del grano e della zizzania, a coloro che volevano strappare la zizzania, Egli ha detto di non farlo, perché il rischio sarebbe stato quello di gettare via anche il buon grano. Chi ha l’occhio “malato” vede solo la zizzania, quindi si sente autorizzato ad estirparla. Quante persone sono ferite dagli sguardi “impuri”. Quanta bellezza è sprecata, solo per l’incapacità di riconoscerla.



Si possono avere 10 diottrie per ogni occhio ed essere profondamente ciechi. È come avere una cataratta spirituale.



Il cardinal Giacomo Biffi sosteneva, con la sua abituale ironia, che non si è perso il senso del peccato, come molti pensano, perché è molto vivo il senso del peccato altrui. Ci sono persone che tanto sanno vedere il male dell’altro e lo pesano senza sconti, tanto sono incapaci di riconoscere l’oscurità personale. Chi vive o frequenta questi soggetti, sa quanto dolore possono provocare.



Ebbene, oggi Gesù ci invita proprio a rivolgere lo sguardo su noi stessi, perché è un passaggio fondamentale per convertirsi. La parola che Egli ci dona, vuole essere “lampada” per illuminare gli angoli più reconditi del nostro intimo, per renderci liberi. Ci sono peccati, atteggiamenti che crediamo immodificabili, modi di pensare… che rendono la nostra vita più pesante e difficile. Solo chi conosce il proprio male, chi sa riconoscere i sintomi di una malattia, può essere curato. Gesù è il medico che vuole curare ognuno di noi.



Ci sono poi coloro che credono di vedere anche quello che gli altri non vedono, ma in realtà sono ciechi. Il problema è che sanno false guide; sanno trascinare dietro di loro molte persone. Costoro sono realmente “pericolosi”, perché, anche se in buona fede, conducono fuori strada e, addirittura, rischiano di fare precipitare in dirupi esistenziali coloro che li seguono.