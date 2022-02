Calcio Serie D: Bra e Borgosesia si annullano, al "Bravi" finisce 0-0

Il Bra perde l'occasione di superare il Borgosesia in classifica (seppur con una partita in più) impattando 0-0 nella settima di ritorno. Ai giallorossi non basta un tempo e mezzo in superiorità numerica (espulso Picozzi al 21') per trovare la via della rete: il muro ospite regge alla perfezione.

LA CRONACA

La prima occasione dell'incontro è braidese, al minuto 5. Capellupo pennella su punizione per Rossi, il cui colpo di testa viene alzato sulla traversa da Gilli. La partita si scuote al 21'. Entrata pericolosa di Picozzi su Sia meritevole di cartellino rosso, il Borgosesia rimane in dieci uomini. Capra corre ai ripari e richiama Rancati inserendo Frana. Nuova tegola per gli ospiti alla mezz'ora. Gifford si fa male, necessario il cambio: al suo posto Iannacone. La squadra ospite, inevitabilmente, abbassa il baricentro consegnando agli avversari il pallino del gioco. La manovra giallorossa, tuttavia, è troppo lenta e la superiorità numerica non porta particolari frutti: si va a riposo sul risultato di 0-0.

Al 10' della ripresa la squadra di Floris va vicina al vantaggio. Protagonista, in negativo, è Carrara che rischia l'autorete su cross di Bongiovanni. Gilli smanaccia fuori. Doppio cambio Borgosesia al 19': Eordea e Zazzi rilevano D'Ambrosio e Gaddini. I minuti passano ma le emozioni latitano, nonostante i tentativi dei padroni di casa. Prima sostituzione per Floris a venti dal 90': Tuzza in campo al posto di Daqoune. All''80' ci prova Bongiovanni, Gilli blocca centralmente. Poco dopo scocca il momento del 2004 Cartarrasa, al debutto con la prima squadra. Gli fa posto Sia. Il Bra ci prova fino al termine ma senza fortuna. Il triplice fischio dell'arbitro sancisce lo 0-0 finale.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Tunno, Tos, Rossi, Marchetti; Magnaldi, Sia (81' Cartarrasa), Daqoune (72' Tuzza), Capellupo, Bongiovanni; Pavesi, Masawoud. A disp: Coria, Tuzza, Quitadamo, Di Benedetto, Todisco, Cartarrasa, Anqoud, Barbuto

Borgosesia (3-4-2-1): Gilli, Gifford (32' Iannacone), Martimbianco, Picozzi; Monteleone, Areco, Farinelli, Carrara (83' Guatieri); D'Ambrosio (64' Eordea), Gaddini (64' Zazzi); Rancati (26' Frana). A disp: Gavioli, Colombo, Salvestroni, Guatieri, Marra

Ammoniti: Pavesi, Farinelli, Sia, Bongiovanni

Espulsi: Picozzi al 21'

Arbitro: Mario Leone di Avezzano, assistenti Giovanni Battista Citarda di Palermo e Salvatore Damiano di Trapani