Volley A1F. Cuneo e Chieri unite per dire NO alla Guerra, poi Kutznetsova trascina le Gatte alla vittoria per 3-2 sulle collinari

Cuneo e Chieri unite per dire No alla guerra, poi una lunga ed estenuante battaglia durata oltre due ore e mezza sancisce sul campo la vittoria della Bosca S. Bernardo Cuneo che si è imposta in cinque set. Ha rischiato grosso la formazione di Pistola: nel tie break Chieri ha largamente condotto, arrivando a giocarsi anche tre set ball sull'11-14, ma Signorile e compage sono state brave a mantenere i nervi saldi e chiudere ai vantaggi.

Con i due punti conquistati Cuneo sale a 27 in classifica, mantenendo il settimo posto a tre lunghezze dalla stessa Chieri, sesta, ed altrettante di vantaggio sull'inseguitrice Firenze, ottava a quota 24 punti.

I SESTETTI. Coach Pistola schiera Signorile in palleggio con opposto Gicquel, al centro la coppia Stufi-Squarcini, schiacciatrici di posto4 Jasper e Degradi, libero Spirito. Per Chieri coach Bregoli manda in campo la palleggiatrice Bosio con opposto Grobelna, al centro Mazzaro e Alhassan, schiacciatrici di banda Cazaute e Frantti. Libero De Bortoli.

PRIMO SET. Grandi giocate e perfetto equilibrio fino al 13-11 in favore di Cuneo, che costringe coach Bregoli a chiamare time out. Al rientro in campo le collinari pareggiano immediatamente 13-13. Serie di cambi palla, poi Squarcini da posto2 riporta le Gatte avanti di un break (18-16), vantaggio incrementato dal diagonale vincente di Degradi che induce il coach chierese ad interrompere il gioco sul punteggio di 19-16 per Cuneo. La Bosca S. Bernardo affonda il colpo con Gicquel che segna il punto del 21-17, mentre arriva il +5 (22-17) grazie ad un errore in attacco di Grobelna. Set-ball su muro a due cuneese (24-18) punto finale per Cuneo su errore in attacco di Mazzaro.

SECONDO SET. Break per Chieri sul 2-4, vantaggio che aumenta 3-6 grazie all'attacco da posto4 da parte di Cazaute. Pistola cambia Jasper per Giovannini, ma è ancora Chieri ad approfittare di une errore delle Gatte, seguito da un muro su Degradi per scappare 4-9. Le biancorosse riordinano le idee e strappano un break su attacco di Gicquel (7-10), ma arriva un altro muro su Degradi (7-12) che lascia il campo a Kutznetsova. Il colpo vincente sulle mani alte del muro avversario da parte di Gicquel induce Bregoli ad interrompere il gioco con Cuneo sotto di 3 lunghezze (11-14), ma subito dopo arriva il gran muro di Signorile che rimette in corsa Cuneo sul punteggio di 13-15. Sotto pressione in ricezione, Kutznetosva sbaglia l'attacco del nuovo +4 chierese (14-18). L'ace di Squarcini riavvicina le Gatte sul 19-21, arriva il time out chierese, viene fischiato un fallo d'invasione ad Alhassan (non rilevabile dal videocheck richiesto dal coach chierese) che porta Cuneo a -1 sul 22-23. Le torinesi riescono comunque ad arrivare al set ball con un break di vantaggio (22-24) e chiudere ci pensa Grobelna con l'ace su Kutznetsova.

TERZO SET. Lunga serie di cambi palla, poi l'allungo di Cuneo (9-6) arriva con un errore in attacco delle avversarie e l'ace di Squarcini. C'è il time out per Bregoli, ma alla ripresa del gioco sono ancora le Gatte ad andare a segno con Gicquel (10-6). È della francese anche il punto del +5, mentre Kutznetsova in pipe segna il 13-7 e Stufi da posto2 quello del 15-8 che costringe Chieri al secondo time out. Il vantaggio cuneese s'incrementa ancora grazie all'ennesimo attacco vincente di Gicquel (19-11). Chieri recupera un break grazie al diagonale vincente di Grobelna: sul 21-15 c'è il time out di Pistola, ma al rientro è ancora l'opposta polacca delle collinari a mettere a terra un attacco, seguito dall'ace di Mazzaro che riavvicina Chieri 21-17. In attacco sbaglia anche Stufi (21-18, parziale di 5-0 per le collinari), poi finalmente Degradi toglie Cuneo da una situazione che stava diventando pericolosa e segna il punto del 22-18. Va a segno Kutznetsova (23-18), mentre dalla seconda linea è Gicquel a portare Cuneo sul set-ball (24-19), mentre il punto del 2-1 è opera della russa Kutznetsova.

QUARTO SET. Prova iniziale di allungo per Chieri 2-4, che diventa 3-6 grazie all'ace di Villani: immediato time out per Pistola. Si riprende, Krobelna affonda ancora il colpo e la reale Mutua scappa 3-7, poi 5-10 grazie al mani e fuori di Cazaute. Il nastro aiuta Squarcini che realizza un ace (7-10), ma Chieri torna a correre con due attacchi che costringono Pistola a fermare il gioco sul punteggio di 8-14. Le sue ragazze si ricompattano e trascinate da una grande Kutznetsova si rifanno sotto a -1 (14-15), trovano la parità a 16 ancora su un attacco della russa. Chieri non ci sta e torna avanti di tre punti (17-20), che diventano 4 grazie all'errore in attacco di Jasper che regala il 19-23 alle avversarie. Il punto del 21-25 è opera di un primo tempo di Mazzaro: è tie break.

QUINTO SET. Chieri subito avanti 0-2 con il muro di Cazaute, poi arriva l'ace di Mazzaro e sul punteggio di 1-4 Pistola è subito costretto a fermare il gioco. Degradi recupera un break (5-7) ma Chieri va al campo forte di tre lunghezze (5-8) e torna a +4 (5-9) grazie ad un poderoso attacco in lungolinea da parte di Villani. C'è l'ultimo time out per Pistola, si rivede Gicquel che segna il punto dell'8-10 e stavolta è Bregoli a fermare il gioco. Chieri arriva sul match balla avanti 12-14, Cuneo annulla il primo con la battuta velenosa di Jasper che permette a Stufi di mettere palla a terra. Un'invasione di Bosio pareggia i conti, poi Kutznetsova segna il punto del vantaggio ed a chiuder è l'errore in attacco di Villani

BOSCA S. BERNARDO CUNEO- REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-2 (25-18/22-25/25-20/21-25/16-14)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 18, Degradi 7, Squarcini 14, Spirito (L), Giovannini 1, Zanette 1, Gicquel 26, Signorile 2, Jasper 6, Stufi 8. N.e. Agrifoglio, Caruso, Gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 48% (17% prf), att. 48%, muri 6, aces 4, batt.sb. 17, errori 29