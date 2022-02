Volley A2/F: Albese Como-Lpm Bam Mondovì 0-3, Beatrice Molinaro: "Se approcciamo sempre così bene diventa dura per tutti"

L'ultima trasferta di regular season della Lpm Bam Mondovì è coincisa con una delle prestazioni più belle e convincenti delle pumine. In casa della sorpresa del campionato, la Tecnoteam Albese Como, le ragazze di Solforati hanno disputato una gara molto vicina alla perfezione, ottenendo una vittoria netta e meritata con il punteggio di 0-3 (20-25; 15-25; 21-25). Mai nelle precedenti nove partite casalinghe l'Albese era uscita dal campo senza vincere almeno un set.

Nell'impresa di lasciare a bocca asciutta la squadra lombarda c'è riuscita la Lpm, nonostante l'assenza del libero titolare Veronica Bisconti, a riposo per un problema muscolare. Pumine che sono scese in campo con la scritta "No war" impressa sulla pelle, per un chiaro messaggio contro la guerra in Ucraina. Prima dell'inizio del match, inoltre, al posto del solito inno della Lega di serie A, nel palazzetto di Casnate con Bernate sono riecheggiate le note di un inno alla pace come il brano "Imagine" di John Lennon.

Tra le migliori in campo Beatrice Molinaro, attenta e preziosa nella difesa a muro e autrice di ben 13 punti. Abbiamo raggiunto telefonicamente la forte centrale del Puma per un commento su questa vittoria:

Lpm in campo con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta in casa del Pinerolo? "Assolutamente si" - spiega Beatrice Molinaro - "Volevamo riscattare il passo falso, anche se ritengo che contro il Pinerolo abbiamo disputato una buona gara in cui avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più."

Giocare senza la pressione e l'assillo di dover vincere a tutti i costi ha rappresentato un vantaggio per voi? "Onestamente non abbiamo mai avuto pressioni." - continua l'esperta centrale del Puma - "L’ambiente cerca sempre di infonderci tranquillità e quindi a volte siamo noi stesse a metterci un pò di pressione. Stasera invece eravamo molto concentrate e non abbiamo mai ceduto, neppure nei momenti di difficoltà. Siamo state unite e questa secondo me è stata la chiave della partita. Inoltre abbiamo avuto anche molta pazienza nella costruzione del gioco; Albese è una squadra che difende molto e bene, per questo era fondamentale non mollare mai la presa."

Prestazione confortante in vista dei play-off, vero? "E' una prestazione che ci dà fiducia e ci carica in vista dei playoff. Se approcciamo così in tutte le gare diventa dura per tutti, quindi speriamo di continuare con questa mentalità."

A livello personale hai disputato una delle tue migliori partite, a conferma che ci tenevi tanto a fare bene... "Si, sono molto contenta e ci tenevo a fare bene dopo una prestazione per me soddisfacente solo a metà" - conclude la Molinaro - "Sono felice e cercherò di mantenere sempre questa energia positiva."