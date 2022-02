Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì oggi in casa della rivelazione Albese Como

La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 17) scenderà in campo al Pala Francescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como, per affrontare la squadra rivelazione del campionato, la Tecnoteam Albese Volley Como.

Una trasferta, l’ultima della regular season, che si preannuncia insidiosa e aperta a qualsiasi risultato. La squadra lombarda di coach Cristiano Mucciolo è attualmente la quarta forza del girone B con 32 punti all’attivo, solo 7 in meno della Lpm. Albese che ha già ottenuto la qualificazione ai play-off e che vuole chiudere in bellezza la prima fase di campionato.

La compagine lombarda dispone di tante giocatrici di valore, tra le quali si annovera anche il forte libero Giulia De Nardi, ex pumina. Il Mondovì ha ancora qualche speranza di agganciare il secondo posto della classifica, ma per farlo bisognerà ottenere necessariamente il massimo dei punti a disposizione nelle ultime due gare in programma e sperare che la Cda Talmassons, quando tornerà in campo dopo aver superato il Covid, subisca un passo falso casalingo con il Montecchio.

Una combinazione di risultati difficili ma non impossibili. Per le ragazze di Solforati, tuttavia, in questo momento l’obiettivo primario è quello di lavorare più sulla prestazione che sui risultati, il tutto al fine di farsi trovare pronte per i play-off. In quest’ottica appare probabile che il libero Veronica Bisconti, che con il Pinerolo ha accusato il riacutizzarsi di un problema muscolare, possa restare a riposo per un paio di settimane e puntare al recupero completo.

A scendere in campo nel sestetto base, pertanto, dovrebbe essere Morgana Giubilato, “neofita” nel ruolo di libero, ma che fino a oggi si è sempre fatta trovare pronta ogni volta che coach Solforati l’ha chiamata in causa all’occorrenza. All’andata la Lpm si è imposta per 3-1, al termine di un match molto combattuto. A dirigere l’incontro saranno i signori David Kronaj e Cesare Armandola. Al Pala Francescucci il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.