Volley A2/F: Puma bello e travolgente! Una Lpm Bam Mondovì perfetta espugna il campo dell’Albese Como per 0-3

Una Lpm Bam Mondovì arrembante e a tratti straripante torna dalla trasferta in casa della Tecnoteam Albese Como con una meritatissima vittoria per 0-3. Pumine che hanno rasentato la perfezione e che si sono rese protagoniste di una prestazione eccellente sia in difesa che in attacco.

Quella in terra lombarda era una trasferta insidiosa, con una avversaria in gran forma e le modalità con cui è giunta questo ennesimo successo delle pumine lascia ben sperare per il futuro. Coach Solforati ha dovuto fare a meno dell’apporto del libero Veronica Bisconti, a riposo per un problema muscolare.

Al suo posto è scesa in campo Morgana Giubilato, che non ha fatto rimpiangere la più esperta compagna di squadra. Ottima prova, dunque, di tutte le pumine. Un plauso particolare lo merita la centrale Beatrice Molinaro (13), preziosa con la sua insuperabile difesa a muro. Molto bene anche Veronica Taborelli (15) e Maria Luisa Cumino.

PRIMO SET: buona partenza delle padrone di casa, subito avanti 4-1. Qualche errore anche nell’Albese e la Lpm accorcia sul 6-4. Attacco vincente di Leah Hardeman e punteggio che torna in parità sul 9-9. Ace di Populini. Coach Mucciolo chiama il primo time-out sul 10-12. Il muro di Irene Baldi rimette il risultato in equilibrio sul 16-16. Break per le pumine, che sfruttano la difesa a muro e vanno sul +3. Sul 16-19 nuova richiesta di time-out per la panchina lombarda. Fast vincente di Mila Montani e per le pumine arrivano 4 set-point. Il mani-out di una ottima Veronica Taborelli chiude il primo set sul 20-25. Lpm sullo 0-1.

SECONDO SET: equilibrio in avvio con le due squadre sul 3-3. Si lotta punto a punto. Ace di Cialfi e Albese avanti 9-8. Le pumine rispondono con un break e la Lpm avanza sul 10-13. Time-out di coach Mucciolo. Le attaccanti dell’Albese sono piuttosto imprecise e la squadra monregalese vola sul 10-15. Tocchi di precisione chirurgica di Leah Hardeman e pumine sul 12-18. Le padrone di casa provano a reagire e recuperano due lunghezze. Molinaro torna protagonista nella difesa a muro e il vantaggio delle pumine sale a +8 sul 15-23. Arrivano 9 set-point per la Lpm. Al primo tentativo arriva il punto che chiude il set sul 15-25.

TERZO SET: primo tempo vincente di Beatrice Molinaro. Pumine determinate e grintose e che volano sullo 0-4. L’Albese recupera due lunghezze. Time-out chiesto da coach Cristiano Mucciolo sul punteggio di 7-11. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere e dopo il diagonale vincente di Zanotto le due squadre tornano in parità sull’11-11. Time-out, il primo dell’incontro, per il tecnico Bibo Solforati. Le pumine tornano a spingere e si portano sul 14-16. Time-out chiesto da coach Mucciolo sul 17-20. Dopo la splendida pipe di Alessia Populini si arriva sul 19-22. Taborelli conquista il punto del 20-24, per quattro match point per il puma. Al secondo tentativo arriva la schiacciata vincente di Leah Hardeman per il definitivo 21-25. Grande Puma e grande vittoria!