STORIE DI MONTAGNA - Marta: la forza, la passione, la resistenza!

Prende il via oggi sulle nostre pagine un appuntamento settimanale col quale Targato Cn ospita le storie di vita dalle valli cuneesi raccolte e raccontate dalla scrittrice Cinzia Dutto. Cinzia nasce a Cuneo nel 1975. Fin da bambina è appassionata di montagna, che impara ad amare grazie al nonno materno, figura carismatica per lei importante. Nel 2009 ha pubblicato per Primalpe il volume di narrativa "Memorie d'asino", mentre nel 2021 ha dato alle stampe per L’Arabe Fenice "Il diario di Maria. Storie di donne sulle montagne della Resistenza". La passione per le buone storie, la scrittura e la montagna la portano ad aprire un blog ( cinziadutto.com/ ), col quale inizia a "raccontare le persone, le scelte, le vite differenti". Si definisce una "cacciatrice di storie" e gira per la provincia alla ricerca di attori per i suoi racconti. Cinzia ha un profilo Instagram ( cinzia_dutto_fanny ) e una pagina Facebook ( Fannydeicolli ). Buona lettura.

Queste sono le mani di Marta, le mani di una donna che lavora e vive in montagna. Una donna che si alza al mattino, prende la prima cosa che le capita dal cesto dei vestiti stropicciati e va nella sua stalla, dove trova capre e pecore ad attenderla. Munge, toglie letame, sfama gli animali, prepara il formaggio: una donna che a 26 anni ha scelto di tornare in montagna, nella sua montagna, nella montagna dove le origini la stavano chiamando.

Vissuta e cresciuta in una famiglia di pastori e di montanari, che da sempre vivono nel piccolo paesino di Sambuco, borgata alpina dell’alta Valle Stura, qualcosa l’ha fatta risalire la valle e tornare a casa, rimettere gli scarponi ai piedi e scegliere la sua vita, quella che oggi porta avanti.





Un’infanzia felice quella di Marta, sconnessa dal resto del mondo, ma libera di giocare con i suoi cani e di vagare per le rocce dei pendii alpini. Una bambina ribelle che spesso non rientrava a casa e si perdeva in passeggiate tra fiumi e prati. Da adolescente odiava quel mondo, voleva solo essere come tutti gli altri, andare in discoteca, divertirsi, ma non c’era mai tempo: gli animali gestivano i ritmi della casa e non era mai possibile allontanarsi. Decide di fuggire e mollare tutto per crearsi una vita differente da quel mondo che le era stato imposto e non le apparteneva o almeno così credeva.

Cresce, fa le sue esperienze, si diverte ma poi, ormai donna adulta, torna in montagna.

Ha voluto andare contro corrente rispetto alla scelte della famiglia, che alleva da anni bovini, e ha iniziato l’allevamento delle capre, animale che definisce femmina, perché furba, maliziosa e pensatrice.

Ci conosciamo da tempo, io e Marta. L’ho sempre guardata con ammirazione, l’ho sempre chiamata Marta “la pastora”: una donna forte, che non fa mai trasparire debolezza o paura. Una di quelle donne che, quando le incontri, non passano inosservate, che sono uniche e che ti chiedi: ma come fanno? Come fanno ad avere quella forza, quel motore che le fa faticare come un uomo, quella marcia in più che solo le montanare possono avere. Quel riuscire a non farsi sormontare da delusioni, sacrifici e vita dura.

Ho fatto tante domande a questa piccola grande donna, all’apparenza minuta ma in realtà forte come una roccia dei pascoli alpini. Volevo cercare di farmi dire che quella vita non la consiglierebbe a nessuno, che è una vita dura, per pochi, ma non ci sono riuscita. Marta, questa vita, l’ha scelta, si è resa conto che è la sola che può sostenere, lontana dal caos, dalla gente meschina, da un società troppo spesso fatta di apparenza e falsità.

Marta è vera! Vera fino al midollo, con i suoi dred, gli scarponcini consumati, il sorriso che esprime la felicità di chi si sente in pace con il mondo. Ama la solitudine, il silenzio, un buon libro, un pezzo di formaggio e una birra fresca davanti alla stufa.

Parlare con lei è stato così piacevole che non mi sono accorta che il tempo passava. Nel mondo suo mondo di “pastora” ci sono sempre aneddoti divertenti da ascoltare, animali da accarezzare, piccoli agnellini spauriti da consolare, e poi lei sa davvero il suo mestiere, lo sente, lo vive, trasmette la sua passione e la sua conoscenza.

Il formaggio di Marta è davvero buono. Lo si può trovare da aprile a ottobre nei mercati locali e a Cuneo, oppure nel piccolo caseificio, adiacente alla stalla, dove si può acquistare direttamente e conoscerla. Meglio contattarla prima: potrebbe essere al pascolo!

Il suo è un allevamento di chi rispetta gli animali, nessun colostro artificiale, nessun tipo di latte in polvere ma latte e amore di mamma capra fino al completo svezzamento. Un modo di allevare che, sicuramente, non ha lo stesso rendimento economico di un modo intensivo, ma che lei ha scelto e porta avanti perché ama i suoi animali ed è coerente con il suo modo di essere. Gli animali, la montagna, il rispetto per la terra e le origini della natura.

Marta ha un profilo Instagram (http://www.instagram.com/marta_fossati_) e una pagina Facebook (http://www.facebook.com/profile.php?id=100010648307392).

Grazie Marta, oggi ho trascorso una mattinata strepitosa.

Non mollare, tieni duro, resta con il tuo sorriso, le guance arrossate dal gelo del mattino, le tue mani screpolate, i dred, gli occhi pieni di passione e la mente salda sulla tua strada! Resti sempre il mio “mito!”.