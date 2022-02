Persona bloccata nei pressi del 'Ghincia Pastour': recuperata da mezzo aereo Drago 121

Intervento nel pomeriggio di oggi, domenica 27 febbraio, nei pressi del Rifugio Ghincia Pastour. Una persona, di cui non sono al momento note le generalità, è stata recuperata poco fa, intorno alle 17,30, nell'area dell’arrivo dello ski-lift delle piste da sci, al momento chiuse, nel comune di Crissolo.



L’allarme è stato lanciato da un mezzo digitale Garmin intorno alle ore 15.



Sul posto è giunto un mezzo aereo Drago VF121 dei vigili del fuoco, mentre via terra sono intervenuti i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico da Crissolo e le squadre del SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco con i volontari di Venasca e di Barge e il soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF).



Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'escursionista con probabile frattura a un arto superiore. Le operazioni sono state rese complicate dalla nevicata in corso sulle pendici del Monviso. La persona è stata recuperata con il mezzo aereo e trasportata all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano per accertamenti.