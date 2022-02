AslCn2: dal 1 marzo novità per l'accesso diretto per i vaccini anti Covid19 e prestazioni ambulatoriali

1 marzo: si cambia. L’AslCn2 informa i cittadini che i vaccini anti Covid19 in accesso diretto (senza prenotazione) verranno somministrati esclusivamente presso il Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 14.



Oltre a questa novità, sempre a partire dal primo giorno del mese di marzo, saranno migliorate ulteriormente le modalità di accesso alle prestazioni ambulatoriali erogate presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno e presso le Case della Comunità situate presso gli ex-ospedali “San Lazzaro” di Alba e “Santo Spirito” di Bra.



In che modo? Agli utenti, al momento dell’accesso alla struttura sanitaria per l’esecuzione della prestazione prenotata, verrà chiesto di effettuare prioritariamente l’Accettazione Ambulatoriale, durante la quale verrà verificata la correttezza della prenotazione, l’eventuale esenzione e il pagamento del ticket dovuto; successivamente, l’utente sarà indirizzato all’ambulatorio prestabilito. Si consiglia di presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato.

Dove si effettua l’Accettazione Ambulatoriale?

A Verduno presso lo Sportello Unico Verduno - III° piano

Ad Alba presso lo Sportello Unico ex-Ospedale Alba

A Bra presso lo Sportello Unico ex-Ospedale Bra.

L’Accettazione per le prestazioni di Radiologia si effettua a Verduno presso la Segreteria di Radiologia, ad Alba presso lo Sportello Unico ex-Ospedale Alba, ed a Bra presso la Segreteria Radiologia ex-Ospedale Bra.

Gli esami di Laboratorio Analisi, per i quali non è necessaria la prenotazione, rientrano nelle prestazioni ad accesso diretto. L’accettazione è effettuata direttamente presso il centro prelievi ed il pagamento del ticket deve essere effettuato comunque prima del ritiro del referto.

Sono dispensati dall’effettuare l’Accettazione Ambulatoriale i pazienti che accedono al CAS Oncologico e le prestazioni del percorso nascite-agenda di gravidanza.

Si invitano gli utenti che possiedono esenzioni dal ticket (per patologia o per condizione/reddito) a controllare sempre le prescrizioni mediche. È consigliabile anche portare sempre con sé copia del certificato di esenzione, da esibire al medico specialista qualora prescrivesse prestazioni aggiuntive o visite di controllo.