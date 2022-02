Bra, nelle scuole si è celebrata la diversità linguistica

Dal 1999, su iniziativa dell’Unesco, ogni 21 febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre, per promuovere la diversità culturale e linguistica, punto di forza per la pace e lo sviluppo sostenibile, strumento per favorire il dialogo e la creazione di società più giuste. "La diversità linguistica e culturale può essere la nostra migliore chance per il futuro: per la creatività, l'innovazione e l'integrazione. Non dobbiamo sprecarla", è lo slogan proposto dall’Unesco.



Per l’occasione, diverse scuole braidesi dell’Istituto Comprensivo Bra 2 hanno organizzato alcune attività volte a valorizzare i dialetti e le diverse lingue parlate dagli alunni e dai loro familiari. Alla Don Milani si passa dalla realizzazione di un video in cui gli alunni da Paesi diversi raccontano la storia dei loro inni nazionali, ad attività legate alle canzoni popolari tipiche delle nazionalità presenti; in alcune classi gli alunni hanno inoltre realizzato un cartellone che riporta saluti e parole gentili in tutte le lingue presenti e si sono anche distribuiti libri bilingui appartenenti all'aula multiculturale da portare a casa e da leggere in famiglia.

Alla primaria Martiri della Resistenza di San Michele i genitori hanno invece scritto un breve racconto che i bambini leggeranno nella loro lingua madre e poi spiegheranno ai compagni in italiano. Alla Jona di Bandito si sono svolte alcune attività per valorizzare anche i diversi dialetti italiani.



Molte iniziative si sono tenute anche nelle scuole d’infanzia. Alla Munari gli alunni hanno redatto un ricettario dei piatti tipici delle diverse culture in lingua originale, tradotto poi in italiano. Alla Rodari si sono esibite le maestre con le loro culture: la maestra di origine albanese ha letto la storia di Biancaneve nella sua lingua madre; un’insegnante ha letto la storia di cappuccetto rosso in Inglese; un’altra maestra ha preparato un gioco in dialetto siciliano e una di origine calabrese ha invece ballato la tipica tarantella.