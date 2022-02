Da Alba alla Mole Antonelliana fino allo spazio: una partenza al "cardiopulso" per il centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio

Il Primo Marzo si attende una partenza al "cardiopulso" per il Centenario Fenogliano con un segnale luminoso che parte dal Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba per raggiungere la Mole Antonelliana - vestita per l'occasione con l'immagine dello scrittore albese - e infine lo spazio, verso il pianeta intitolato dalla NASA #7935Beppefenoglio.

Il Primo Marzo il primo appuntamento del calendario "Beppe Fenoglio 22" si aprirà dalla città di Alba in Piazza Rossetti 1 alle ore 19.00 (con ritrovo alle ore 18.30) dove partirà quello che, utilizzando il linguaggio di Fenoglio, sarà chiamato "segreto cardiopulso". Il segnale risuonerà e si accenderà sottolineando con un gesto artistico il centesimo compleanno dello scrittore albese.

Cardiopulso/Cardiopulsare è un neologismo coniato dallo stesso Fenoglio per descrivere il movimento segreto di Alba, Zona Libera Partigiana dal 10 ottobre 1944 e per i ventitre giorni successivi. In occasione del compleanno dello scrittore il light artist Emilio Ferro realizzerà un'installazione di luce che rievocherà concettualmente la figura del "segreto cardiopulso" partendo dalla sua Olivetti Studio 44 posizionata al primo piano del Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, proprio nel luogo in cui lo scrittore amava scrivere. Emilio Ferro si propone di dialogare con questo spazio iconico, proseguendo la sua ricerca sulla matericità della luce, attraverso la creazione di composizioni luminose che si proiettano nel cielo. L'Intervento agirà sulla forte carica simbolica del luogo, elevandone e amplificandone il ricordo. L'opera comprende quattro fasci di luce, inclinati specularmente rispetto al Centro Studi Beppe Fenoglio, che uscendo dalle finestre dell'edificio si elevano dal centro storico di Alba portando un messaggio di luce verso il mondo.

Max Casacci, compositore e produttore dei Subsonica, da anni attivo nella trasformazione di rumori in musica, ha creato per l'occasione una texture musicale con i suoni della macchina da scrivere di Fenoglio e quelli di Piazza Rossetti. «Lo strumento portante di questo brano è la macchina da scrivere Olivetti Studio 44 dello scrittore - dichiara Max Casacci - I suoni di questo preziosissimo oggetto registrati in digitale e analogico, sono stati successivamente campionati, manipolati e trasformati in "corpo ritmico". I tasti della macchina restano riconoscibili, mentre il rumore della barra spaziatrice registrato con uno speciale microfono posizionato per captare la "risonanza" della scrivania, intonato su un'ottava bassa fornisce cassa e tamburi.



Le parti meccaniche del "rullo" sono utilizzate per le percussioni più acute, così come il rumore dello sfilamento del foglio di carta. Il campanello, che si sostituisce al suono delle stesse campane della piazza descritte nelle pagine del romanzo, suggerisce l'importanza fondamentale dello "strumento" macchina da scrivere nel catturare il racconto. Allo stesso modo l'effetto raffica di mitra realizzato con i tasti dell'Olivetti, riporta in quella dimensione sospesa tra fatti storici avvenuti e romanzo. Il jazz, il magico sassofono di Emanuele Cisi, la citazione nascosta del brano "Over the Rainbow", così presente in un altro romanzo "Una questione privata", cercano di rappresentare al meglio il mondo sonoro di Beppe Fenoglio e la sua epoca»

Dal battito dei tasti della macchina da scrivere prenderà il via un'installazione luminosa che partirà da Alba e raggiungerà Torino proiettando l'immagine di Beppe Fenoglio sulla Mole Antonelliana. Lo speciale impulso luminoso e sonoro si orienterà infine nello spazio verso quello che la NASA, grazie alla scoperta dell'Osservatorio Europeo avvenuta il 1° marzo 1990, ha intitolato Pianeta #<wbr></wbr>7935Beppefenoglio.

Sempre a partire dal primo marzo e per tutta la durata del centenario fenogliano, in stretta collaborazione con il Comune di Alba, sarà allestita l'installazione "Piazza Rossetti 1" una struttura - pensata e realizzata dall'architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio.

Martedì 1° marzo alle ore 20.45 l'appuntamento sarà al Teatro Sociale G. Busca per la serata inaugurale di "Beppe Fenoglio 22" condotta da Neri Marcorè e con l'intervento di Max Casacci, Emanuele Cisi, Guido Chiesa, Nicola Lagioia, Davide Longo ​​insieme a Chiara Colombini e Valentina Vetri, membri del comitato scientifico del centenario fra cui il professor Gian Luigi Beccaria.

Giovedì 3 marzo sarà la volta della prima passeggiata lungo i sentieri e i luoghi che hanno ispirato lo scrittore e che sarà possibile percorrere durante tutto l'anno del Centenario. Il primo appuntamento, alle 9.45 da Piazza Rossetti 1 a cura del Centro Studi Beppe Fenoglio e di Terre Alte, si intitola "Fenoglio e il fascino del fiume".

A partire dal giorno successivo, venerdì 4 marzo, il linguaggio fenogliano sarà protagonista in un'esposizione a Palazzo Banca d'Alba che racconterà, come sottolinea Fulvia in "Una questione privata", "Una maniera di metter fuori le parole" propria dello scrittore albese. Ogni fine settimana fino al 17 aprile sarà possibile osservare come le scelte stilistiche di Fenoglio (i ricorsi, i neologismi) siano diventate oggetto artistico attraverso un processo di esaltazione che lega la scrittura alla fotografia. Partendo dallo studio del prof. Beccaria "La guerra e gli asfodeli" sono state fotografate quindici parole estrapolate dal dattiloscritto originale per raccontare ed esaltare la creazione di uno stile personale e ricercato. Il materiale testuale e video racconterà la ricerca dell'autore mentre il peculiare lavoro di riscrittura porrà il visitatore al centro di un'installazione multimediale e interattiva. L'allestimento della mostra è ideato da Danilo Manassero mentre la stampa fotografica utilizzando la cianotipia è realizzata da Francesca Marengo.

Sabato 5 marzo alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba alle 18.30 lo scrittore e giornalista Emiliano Poddi, a partire dalle parole di Italo Calvino nell'introduzione al suo "Il sentiero dei nidi di ragno" propone al pubblico l'incontro "Ultimo viene Fenoglio. Una lezione su Una questione privata".

A partire dal 6 marzo e fino a marzo 2023, il Centro Studi Beppe Fenoglioorganizzerà ogni domenica il tour gratuito "Tra le righe di BF22": undici tappe nel cuore di Alba partendo dalla sede del Centro Studi in piazza Rossetti, per scoprire lo scrittore, il partigiano e anche l'uomo. Un percorso cittadino ad anello per addentrarsi nella vita dell'autore e della sua città partendo alle ore 10.30 da Casa Fenoglio, dimora e bottega di famiglia, passeggiando per le vie del centro, tra il meraviglioso Duomo, il Liceo Classico e il Seminario. In occasione del centesimo compleanno dello scrittore la passeggiata della durata di circa 2 ore si rinnova nella fruizione proponendo materiale di approfondimento per gli appassionati grazie alla preziosa conduzione delle guide di Turismo in Langa e al sostegno della Regione Piemonte.

Lo stesso giorno alle ore 16.30 ci si sposterà al Teatro Sociale di Alba per la presentazione della riedizione ampliata della biografia di Beppe Fenoglio "Questioni private" (Einaudi editore) scritta da Piero Negri Scaglione. All'incontro parteciperà anche il cantautore e chitarrista dei CCCP Massimo Zamboni.

Tutti gli appuntamenti del Centenario Fenogliano sono consultabili e in prenotazione su www.beppefenoglio22.it

