Fossano ricorda a teatro la storia di Lorenzo Perrone, Giusto tra le Nazioni

Fossanese, fu mandato dalla ditta Boetti, per la quale lavorava, a Monowitz, uno dei campi di Auschwitz, nei primi mesi del 1944 e qui, casualmente, mentre stava realizzando lavori di muratura, gli si avvicinò Primo Levi, detenuto nel campo ai lavori forzati.

I due italiani legarono subito in modo stabile e da quel giorno ruberà cibo dalla cucina per sfamare Levi e gli procurerà un maglione, tenendo per lui i contatti con la famiglia. Grazie a lui dunque il grande scrittore potrà ricevere dall'Italia cioccolato, biscotti, latte e abiti.

Levi nei suoi scritti lo ricorda per umiltà e umanità, al punto che l'ultimo loro incontro avviene davanti ad un piatto di minestra sporco di fango a causa di un bombardamento alleato in corso, per il quale il benefattore addirittura si scusa, ma soprattutto per il fatto che senza il suo supporto non avrebbe avuto la forza di superare la detenzione.

Si tratta di Lorenzo Perrone, Giusto tra le Nazioni numero 3712 dal 1998, quell'uomo del quale lo scrittore dichiara: "(...) Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo (...)"

A Perrone, Masca Teatrale, associazione culturale di Fossano, dedica la tanto attesa piece "Io vi comando", scritta e diretta da Antonio Martorello, che verrà rappresentata in ben due serate da tutto esaurito, la prima giovedì 3 marzo presso il cinema Portici e la seconda giovedi 10 marzo presso il teatrino dei battuti Bianchi, sempre alle 20,45.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto e sostenuto, anche economicamente, dalla sezione ANPI di Fossano. Era stato immaginato per la Giornata della Memoria, a gennaio 2022, ma la condizioni pandemiche hanno visto traslare la prima a marzo, dopo un piccolo assaggio, proprio davanti alla stele dedicata a Perrone su Viale delle Alpi, per il Giorno del Ricordo.

"E' stato incredibile come, al primo accenno di possibilità di prenotazione, i fossanesi si siano attivati bruciando in pochissimi giorni, prima i duecentocinquanta posti dei Portici e, in seguito, i cento posti del teatrino del Gonfalone!" - spiega un quasi commosso Antonio Martorello - "Ringrazio l'amministrazione comunale e ANPI per il supporto e sono fiero di questo lavoro che prova a dare la giusta importanza ad un concittadino che si è distinto per gesti tanto naturali quanto eroici!"

Ad oggi una seconda replica non è prevista, ma non è escluso che venga programmata. In ogni caso è esemplare come la cittadinanza fossanese si stringa intorno ad una figura poco conosciuta fino a qualche anno fa, ma emblematica ed oggi annoverata a livello mondiale tra i Giusti. Ancor più in un momento di difficoltà e notizie internazionali poco confortanti come il presente.