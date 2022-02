Scatta la solidarietà: il Comune di Boves pronto a dare una casa ad una famiglia ucraina di 4 persone

In Granda si sta attivando la rete della solidarietà e dell'accoglienza verso i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Migliaia e migliaia, anche se alcune previsioni azzardano l'arrivo addirittura di qualche milione di persone.

E i Comuni cominciano a dare la propria disponibilità alla Prefettura, che dovrà coordinare gli arrivi e la rete di accoglienza assieme al Comune di Cuneo, ente capofila del sistema di accoglienza nazionale.

Il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha indirizzato una lettera proprio alla Prefettura con la dichiarazione di disponibilità ad ospitare un nucleo famigliare di 4 persone provenienti dall'Ucraina in un'unità abitativa sita in frazione Castellar.

Questo il testo della lettera: "Vista la situazione di grave emergenza internazionale causata dall'invasione dell'Ucraina da parte di forze militari Russe, con la presente sono a comunicare che l'amministrazione di Boves ha immediata disponibilità per la concessione in uso gratuito di un'unità immobiliare di proprietà comunale sita in Boves fraz. Castellar atta ad accogliere un nucleo famigliare di n. 4 persone. Resto a disposizione della Signoria Vostra per valutare ogni altra iniziativa utile ai fini dell'accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina".