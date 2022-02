La presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità in visita a Fossano

Maria Rosa Porta ha poi ripercorso la storia dell'Ente regionale per le Pari Opportunità e ha sottolineato il ruolo chiave delle donne nella ripartenza dopo l'emergenza epidemiologica. Con uno sguardo al futuro sono numerosi i temi su cuo sta lavorando la Cpo Regionale ed è stato lanciato un appello alla Commissione cittadina affinché si possa cooperare per il raggiungimento comune degli obiettivi.

È stata anche l'occasione per lanciare l'appuntamento del 7 marzo con l'inaugurazione di Via Oriana Fallaci, in programma lunedì 7 marzo alle ore 10 in via dello Stagno (fronte Cascina Sacerdote), che di recente ha ottenuto il nullaosta da Prefettura e Sovrintendenza dopo la proposta da parte della Giunta Comunale guidata da Dario Tallone.