Mercoledì delle Ceneri a Bra: tutti gli orari delle celebrazioni e dei riti penitenziali

Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, ha inizio il tempo di Quaresima, durante il quale, in un clima di sobrietà, la comunità ecclesiale vive i quaranta giorni che la separano dalla Pasqua.

In attesa del giorno in cui si celebrerà la risurrezione di Cristo, le chiese di Bra hanno messo a punto un denso programma religioso.

Mercoledì 2 marzo, le Sante Messe con imposizione delle ceneri saranno così ripartite:

Zona Nord

Santuario antico della Madonna dei Fiori: ore 8, 10.30, 17.30;

Monastero delle Clarisse: ore 18;

San Giovanni Battista: ore 18.30 e, al termine della funzione, assoluzione generale;

Assunzione Maria Vergine a Bandito: 20.30.

Zona Sud

Fratini (Santa Maria degli Angeli): ore 7, 8;

Sant’Antonino Martire: ore 8.30;

Salesiani: 18;

Sant’Andrea Apostolo: ore 20.30.

Al fine di finalizzare e valorizzare in senso concreto la pratica del digiuno, a cui i cristiani sono chiamati nel giorno delle Ceneri, in quello del Venerdì Santo e dell’astinenza nei Venerdì di Quaresima, si ricorda l’iniziativa di colletta alimentare attraverso il cesto della condivisione, presente in tutte le chiese parrocchiali. Le offerte e gli alimenti non deperibili che saranno raccolti verranno devoluti all’Emporio della Solidarietà (via Vittorio Emanuele II, 107), al fine di soddisfare i bisogni di persone e famiglie in difficoltà.

Spiega il sacerdote braidese don Michele Bruno: “Ciò che conta è l’intenzione, non importa la quantità dell’offerta. Il duro momento affrontato da tante famiglie ci chiede di essere testimoni generosi di quell’amore che il Padre ha avuto per noi donandoci suo Figlio”.

Inoltre, le parrocchie di Bra invitano all’iniziativa denominata “Quaresima di fraternità”, in cui rientra l’Operazione Colomba in Libano-Siria. Spiegano gli organi preposti: “Dal marzo 2011 la guerra in Siria ha causato e continua a causare una tragedia umana di immani proporzioni. Il progetto di Operazione Colomba si propone di garantire la presenza per almeno un anno di alcuni volontari nel campo profughi di Tel Abbas e di assicurare i viaggi esplorativi negli altri campi profughi presenti nel Nord del Libano e nella valle del Bequa”.

Aggiungendo: “Il costo dei volontari impegnati nelle attività del progetto in Libano è complessivamente di 15mila euro all’anno (in media 1.250 euro al mese). Questa cifra è comprensiva di voli aerei, vitto, coordinamento, formazione, assicurazione sanitaria, trasporti ed attrezzature varie”.

È possibile fare un’offerta ritirando in chiesa l’apposita busta, oppure utilizzando questo IBAN: IT30M0853046040000430103930 specificando nella causale QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022.

Il significato della Quaresima.

“Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai”, dice Dio ad Adamo dopo il peccato originale (Genesi 3,19). Sulla Terra siamo solo di passaggio, questo ricordano le Ceneri benedette, sparse sul capo dei fedeli. La cenere è pure il segno esteriore del pentimento e si ottiene bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente.

I giorni della Quaresima, in realtà, sono 48, ma non si contano, come giorni di penitenza, le domeniche. Per i cristiani, il 40 è numero simbolico. Gesù passò 40 giorni nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima di iniziare la sua predicazione. Furono 40 giorni di digiuno e di tentazioni.

Il numero 40 ricorre più volte anche nella Bibbia: il diluvio universale durò 40 giorni e Mosè restò per lo stesso periodo sul monte Sinai. Altri 40 saranno quelli che passeranno tra la risurrezione e l’ascensione di Gesù.

Il Mercoledì delle Ceneri varia ogni anno in relazione alla Pasqua, che regola tutte le date del calendario festivo. Essa si festeggia in un giorno diverso ogni anno e si stabilisce in base ai cicli lunari. Cade nella domenica che segue il plenilunio successivo all’equinozio di primavera, il 20 o 21 marzo, secondo un sistema fissato durante il Concilio di Nicea.