Mondovì, Patto Civico: il candidato sindaco è Luca Robaldo

Era nell'aria ormai da tempo, ma mancava la conferma ufficiale, ora c'è: Luca Robaldo sarà in corsa come candidato sindaco di Mondovì.

Robaldo, 36 anni, attuale Assessore allo sport, all'istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Mondovì, oggi è capo dell'ufficio di segreteria del presidente regionale Alberto Cirio, è stato scelto dalla coalizione "Patto Civico" come candidato alla carica di sindaco per la prossima tornata elettorale, che si terrà presumibilmente nella seconda metà di maggio.

Al momento, è il secondo candidato ufficialmente in corsa per il municipio. Lo scorso settembre, il dottor Enrico Ferreri, aveva infatti annunciato la sua candidatura con l'appoggio del PD. Nessuna ufficialità, per ora, sul candidato del centrodestra.

"Il progetto è aperto al più ampio confronto programmatico ed all'apporto di tutti i cittadini che ne condividano i valori di impegno civico, superamento delle divisioni ideologiche e degli schieramenti partitici." - commentano da "Patto Civico" - "Iniziative condivise, gestione efficace delle risorse e sempre maggiore attenzione all'ordinaria amministrazione saranno la bussola che guiderà il rinnovato impegno del "Patto Civico" ed il punto di riferimento delle proposte programmatiche riguardanti le prospettive della città. Nei prossimi giorni sarà resa nota la composizione della coalizione".