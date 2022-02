Rinnovato da poco il direttivo, la Proloco Fossano rilancia le attività e inaugura la nuova sede al castello

Nata esattamente il , e dunque in dirittura d'arrivo per il compimento del decimo anno di età, la Proloco di Fossano , associazione turistica che rientra nel circuito UNPLI, dopo aver da poco rinnovato il proprio direttivo, e soprattutto dopo aver attraversato il biennio pandemico e peraltro molto meno attivo e ricco di iniziative di quanto sarebbe potuto essere in condizioni ordinarie, taglia un nuovo traguardo.

Con il rilancio dell'importante appuntamento del Palio dei Borghi, previsto per il penultimo fine settimana di giugno, la Pro Loco, organismo nato dopo lunga gestazione dall'intesa tra i sette rioni dai quali è composta la città Fossano, tornerà alla piena operatività del 2019 e rilancerà, in un misto di tradizione e nuove iniziative, il connubio tra le rappresentanze storiche e la cittadinanza a supporto delle attività di ogni borgo e della stessa amministrazione comunale con la quale, come ormai da diversi anni, anche per il 2022 ha sottoscritto un dettagliato protocollo di intesa.