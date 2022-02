Un webinair per parlare delle nuove opportunità per le aree montane e collinari della Granda

Comunità in rilievo. Nuove opportunità per crescere è la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, con la partnership istituzionale di Uncem Piemonte, a favore delle aree montane e collinari della provincia, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale in una prospettiva comunitaria. L’iniziativa si rivolge a Comuni e aggregazioni di Comuni, Enti del terzo settore e tutti gli attori protagonisti delle comunità locali.Comunità in rilievo sarà presentata lunedì 7 marzo, alle ore 17, nel corso di un webinar a cui è possibile iscriversi dalla pagina web https://www.fondazionecrc.it/index.php/webinar/calendario-webinar/sociale/comunita-in-rilievo-nuove-opportunita-per-crescere

Il webinar prevede, dopo i saluti istituzionali di Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC, e Roberto Colombero, Presidente UNCEM Piemonte, la presentazione dell’iniziativa, della relativa modalità di partecipazione e un approfondimento sulle aree interessate, entrambi a cura della Fondazione CRC.

Durante il webinar l’economista Giampiero Lupatelli interverrà sul tema dello sviluppo locale in una prospettiva comunitaria. L’incontro sarà moderato da Marco Bussone, Presidente UNCEM Nazionale.

Nel percorso progettuale è inoltre previsto un secondo momento di approfondimento, che si terrà il 14 marzo alle ore 17 sempre in modalità webinar: l’incontro sarà dedicato a conoscere e presentare buone prassi sperimentate a livello nazionale in tema di sviluppo locale in una prospettiva comunitaria e vedrà la partecipazione della dott.sa Daniela Luisi (patti educativi, territoriali e di comunità)e del dott. Giovanni Vetritto (green community).

È già possibile iscriversi anche aquesto secondo appuntamento alla pagina https://www.fondazionecrc.it/index.php/webinar/calendario-webinar/sviluppo-locale/comunita-in-rilievo-nuove-opportunita-per-crescere-secondo-incontro

“In un momento di profonde mutazioni che interessano tutta la nostra società, la Fondazione CRC intende fornire al territorio montano e collinare, risorsa fondamentale della nostra provincia, uno stimolo importante per promuovereuno sviluppo centrato sulla dimensione comunitaria. Siamo certi che Comunità in rilievo potrà offrire nuove opportunità a territoriche, negli ultimi anni, hanno attivato processi di rivitalizzazione e innovazionedi grande interesse per tutta la società” dichiara Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC. “Guidare una strategia di crescita e sviluppo nelle valli, con i Comuni e le Unioni montane, è particolarmente importante in questa fase storica. Sono certo che la Fondazione potrà fare un importante lavoro sui territori e come Uncem daremo tutto il supporto operativo e istituzionale” aggiunge Roberto Colombero, Presidente della Delegazione Piemontese di Uncem.