Vasto incendio nella zona del vallone dei pastori, sopra Limonetto: in azione anche l'elicottero [FOTO e VIDEO]

Vasto incendio, nel pomeriggio di oggi 28 febbraio, nel comune di Limone Piemonte, in località Ciamoussè, nel vallone dei pastori sopra Limonetto, appena sopra l'abitazione, fortunatamente non interessata, di un malgaro.

Sul posto i vigili del fuoco con diversi mezzi, tra cui l'autobotte e l'elicottero, che ha mappato l'area del rogo senza effettuare lanci. Presente anche la squadra AIB di Borgo San Dalmazzo.

Nella notte verrà fatto un sopralluogo, per vedere dove si sta dirigendo il fronte dell'incendio, che sta interessando una zona molto impervia e non raggiungibile dai mezzi a terra. Si valuterà un ulteriore intervento, anche se il rogo si sta estinguendo naturalmente grazie alla presenza di neve al suolo. Inoltre, domani è attesa una perturbazione con probabili precipitazioni in zona.