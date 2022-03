Ancora freddo, ma nessuna precipitazione significativa

Breve parentesi di temperature nella norma con bel tempo oggi, domani mattina ingresso di aria fredda con deboli nevicate fino a bassa quota sui settori alpini più vicini alle pedemontane e sul basso cuneese. Poi migliora nuovamente con temperature in ripresa ma sempre leggermente sotto la media e gelate diffuse. Ancora assenza di precipitazioni significative.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 28 Febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nubi in temporaneo aumento in tarda serata soprattutto lungo l’arco alpino a ridosso delle pedemontane. Temperature massime in pianura intorno 12/13 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo di libeccio su coste liguri centro occidentali.

Domani martedì 1 Marzo

Al mattino ancora nuvoloso su zone pedemontane con deboli nevicate sull’arco alpino adiacente fino a bassa quota a partire dalla nottata e in esaurimento sul basso cuneese dalla mattinata. Sereno al pomeriggio. Temperature in netto calo per arrivo di aria molto fredda ma solo temporaneamente, con massime attorno 8/10 °C su pianure. Minime che dalla notte seguente scenderanno ben sotto lo zero per il cielo completamente sereno. Più mite sulle coste. Venti in nottata da nordest moderati su pianure, più intensi da nord su Liguria centro occidentale in mattinata. Calo di intensità generale a partire dal pomeriggio.

Da mercoledì 2 Marzo.

Tempo per lo più stabile e soleggiato a parte mercoledì per il passaggio di una copertura nuvolosa alta legata ad una perturbazione atlantica che non ci colpirà direttamente. Temperature in ripresa ma ancora poco sotto la media, con gelate notturne e al primo mattino. Weekend che potrebbe essere più grigio e nuovamente con temperature in calo.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/627-Stagionali_febbraio_2022.html