A Boves si torna a teatro con lo spettacolo per ragazzi "Disconnesso fuga off-line"

“ASSAGGI ritorno a teatro”. Il Comune di Boves e la Compagnia Il Melarancio tornano insieme questa volta a teatro. Domenica 6 Marzo - ore 17,30, Teatro Borelli, Piazza Borelli - Boves (CN)

Compagnia Nonsoloteatro (Torino)

DISCONNESSO FUGA OFF-LINE

“DISconnesso, fuga off line” è uno spettacolo che tratta lo scontro titanico tra realtà fisica e realtà virtuale. WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube e i giochi online sono il mondo di Davide, per gli amici Dave Tiger, tredici anni e una vita in rete nella quale le relazioni personali e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia che oscura sempre più la vita reale che appare ai suoi occhi noiosa, ripetitiva e senza emozioni. Ma arriva il giorno in cui accade l’inaspettato: uno scontro con i suoi genitori, un litigio dove Davide non trova le parole e lo stato d’animo per difendere l’indifendibile, una fuga precipitosa che lo scaraventa nel mondo fisico da lui tanto odiato; che fare? Raccontare in rete la sua avventura! Ma il cellulare si scarica e con sé non ha né il caricatore né il “sacro” powerbank… che cosa potrà succedere?

Uno spettacolo da vedere con i propri amici, ma anche con i genitori perché sicuramente darà la possibilità a chi ha vissuto l’emozione insieme, a teatro, di continuare a parlarne e confrontarsi.

Età consigliata dagli 11 anni ai 16 anni