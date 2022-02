La città gemella di Banská Bystrica in mostra presso la Biblioteca Civica di Alba

Dall’8 marzo prossimo, la civica biblioteca "G. Ferrero" di Alba ospiterà una mostra fotografica dedicata alla città gemella di Banská Bystrica e al territorio circostante. L'iniziativa è stata realizzata a seguito dell'ospitalità concessa dal Comune e dall'Amministrazione locale della città gemella slovacca che, tra dicembre e gennaio, aveva accolto una mostra di pittura dedicata alle opere della vicepresidente del Comitato Albese Renata Murgasova. In mostra, sempre per iniziativa del Comitato di gemellaggio, erano state utilizzate anche fotografie inerenti la città di Alba e le manifestazioni autunnali: la sfilata storica, la corsa del Palio e la Fiera del Tartufo. Le fotografie erano state messe a disposizione dalla Giostra delle Cento Torri, con alcune stampe tratte dalla mostra "Quelli che il Palio", opera del fotografo Beppe Malò.

Le opere in mostra presso la civica biblioteca sono state realizzate da professionisti e hanno per tema la valorizzazione degli aspetti più interessanti di Banská, del paesaggio e delle mete più coinvolgenti per chi visita la città.

"Sarà l'occasione – spiega la vicepresidente Renata Murgasova – per riaprire il dialogo tra due comunità che sono gemellate da oltre mezzo secolo e molto unite da valori come la lotta per la libertà, l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale e l'aver lottato per riacquistare la propria autodeterminazione. In questi anni abbiamo mantenuto contatti importanti e poi la pandemia ha messo tutti in difficoltà. Spero veramente che questa mostra possa essere un segno positivo per la ripresa di molte attività condivise tra i comitati e le nostre città, specialmente in questo momento in cui la pace è in pericolo. Grazie all'assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa, a tutta la Giunta, alla Città di Alba e al direttore della biblioteca Luca Berlinghieri per l'aiuto che ci hanno dato per questo progetto. Buona mostra a tutti".

La mostra sarà visitabile presso la civica biblioteca di Alba secondo l'orario d'apertura (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30), almeno sino a fine marzo.