Il centrodestra di Alba “al lavoro per proposta di accoglienza in città di profughi dall’Ucraina”

I gruppi politici del centro destra albese Lega-Fdi-Fi, insieme con i gruppi consiliari di maggioranza, unitamente condannano la guerra in Ucraina e affermano che questo "è il momento di esserci, di prendere parte, di metterci faccia e cuore, non solo per dimostrare vicinanza e solidarietà ai cittadini di nazionalità ucraina che vivono nella nostra città e che sono visibilmente preoccupati per il loro Paese e sofferenti per la sorte dei loro cari, ma anche per dare forza e sostanza alla parola Pace con la disponibilità di accogliere eventuali profughi Ucraini che ne fanno richiesta".



Alla luce della situazione drammatica conseguente all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e al tragico aumento dei profughi in fuga dal paese gli assessori comunali Marco Marcarino, Emanuele Bolla ed Elisa Boschiazzo comunicano di essere al lavoro insieme al sindaco Carlo Bo su una proposta di accoglienza in città alcune famiglie che hanno abbandonato il paese per la guerra che ne avessero necessità.



I tre assessori di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega spiegano: “Di fronte a questa guerra anche la nostra città può fare la propria parte in modo concreto, andando aldilà della retorica fine a sé stessa.

Porteremo in giunta il tema dell’accoglienza dei profughi di guerra provenienti dall’Ucraina per trovare una modalità per accogliere alcune famiglie anche ad Alba”.