Di e con Andrea Pennacchi, in scena a Saluzzo lo spettacolo "Pojana e i suoi fratelli"

Lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” di domani martedì 1 marzo è il penultimo appuntamento della stagione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata dal Comune, dall’associazione Ratatoj, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

Sul palco e in regia c’è il padovano Andrea Pennacchi, che, dopo una proficua carriera in teatro, ha calcato anche i grandi schermi del cinema in “Io sono Li” di Andrea Segre, “La sedia della felicità” di Carlo Mazzacurati, “Leoni”, “Suburra” e “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini. Per la televisione ha lavorato in alcune serie tv come “Don Matteo”, “A un passo dal cielo” e “Petra”, insieme a Paola Cortellesi.

Il personaggio di Pojana, il celebre personaggio/imprenditore inventato da Pennacchi che calcherà anche il palcoscenico saluzzese, è stato portatoalle luci della ribalta a “Propaganda Live” su LA7 ed è protagonista dell’omonimo libro “Pojana e i suoi fratelli”.

Il personaggio che Pennacchi ha costruito nasce dal desiderio di raccontare alla nazione le storie del nordest, che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva: passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera, Pojana e i suoi fratelli ci raccontano storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate.

“È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi”, afferma Pennacchi.

Sul palco è accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

La produzione è di Teatro Boxer in collaborazione con People e la distribuzione di Terry Chegia.

Il biglietto costa 18 euro, ridotto 16 euro.

Per informazioni consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it. Per prenotare prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it.

Per accedere a teatro è obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 e del green pass rafforzato.