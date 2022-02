Scendono i ricoveri, chiude uno dei reparti Covid di Saluzzo

Giungono buone notizie, sul fronte della pandemia, dall’ospedale civile di Saluzzo.

Nei giorni scorsi, l’Asl Cn1 ha disposto la chiusura di uno dei reparti Covid allestiti all’interno del presidio ospedaliero. Nello specifico, tutta l’area di degenza posta al piano terra dell’ospedale, convertita a “reparto Covid” in base all’andamento epidemiologico e all’ultima ondata di contagi, ora può tornare alla normalità.

L’ospedale di Saluzzo, va ricordato, ha rivestito a più riprese un ruolo di assoluta centralità ed importanza nell’emergenza pandemica. È stato uno degli “ospedali Covid” della nostra provincia, destinato esclusivamente al ricovero ed alla cura dei pazienti Covid positivi.

Così è stato anche negli ultimi mesi. Quando l’Asl Cn1, in base alla curva dei contagi.

Ora che la situazione è in netto miglioramento, uno dei tre reparti di Medicina del nosocomio di via Spielberg può tornare alla normalità. Restano operativi i reparti di Medicina Covid al secondo e terzo piano della struttura, con 38 posti letto in totale destinati ai malati di Coronavirus.