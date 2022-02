"Non siete soli, a Cuneo c'è una comunità che vi accoglie": l'incontro tra la comunità ortodossa e il sindaco Borgna

Si è tenuto nella mattinata di domenica 28 febbraio l'incontro tra il sindaco di Cuneo Federico Borgna e la comunità ortodossa cuneese: obiettivo, il pregare per la pace tra i popoli di Ucraina e Russia.



"Sono tante le donne e gli uomini di fede ortodossa che vivono nella nostra città, molti di loro hanno origini ucraine o russe. Penso a quanto sia difficile in questo momento essere lontani dalla propria casa, dalla famiglia e dagli affetti. A loro dico: non siete soli, a Cuneo c’è una comunità che vi accoglie e vi abbraccia!" si legge sul post pubblicato dal sindaco sul proprio profilo Facebook istituzionale.