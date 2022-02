Volley femminile A1 - Cuneo piega Chieri al tie-break, Squarcini: "Derby vero, noi non molliamo mai"

Derby ostico, come previsto, per la Bosca S.Bernardo Cuneo contro la Reale Mutua Fenera Chieri, risolto al tie-break dalle gatte.

Dopo una serrata battaglia Signorile e compagne hanno avuto la meglio, tornando alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Da brividi il tie-break, vinto 16-14 dopo essere state sotto 11-14.

Le dichiarazioni post match di Federica Squarcini (centrale Cuneo) e Alessia Mazzaro (centrale Chieri).

Squarcini: "È stato un derby vero. Penso che nel tie-break nessuno ci credesse più, ma abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro carattere: non molliamo mai. Una gran bella vittoria che ci serve per il morale dopo le ultime sconfitte e per affrontare due partite toste come quelle con Roma e con Monza. Questa sera non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma siamo sempre state lì con la testa e questo ha fatto la differenza".

Mazzaro: "Abbiamo reagito bene quando siamo state sotto e quindi siamo sempre state lì. Il tie-break ci lascia un sacco di amaro in bocca, perché non dovevamo sbagliare così tanto e regalarlo; ha vinto chi ha sbagliato di meno. Cuneo ha gestito benissimo il muro difesa; noi abbiamo avuto difficoltà nel leggere il loro gioco".