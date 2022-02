Volley maschile A2 - Il VBC Synergy Mondovì prepara il ritorno in campo, giovedì sfida al Delta Group Porto Viro

Dopo il turno di riposo dovuto alla finale di Coppa Italia di domenica 13 febbraio, il rinvio della partita di domenica 20 contro la corazzata Agnelli Tipiesse Bergamo a causa della positività al covid di più di tre atleti monregalesi ed al previsto turno di riposo di domenica 27 dovuto al fatto che le compagini partecipanti al Campionato sono 13, il VBC Synergy Mondovì torna in campo per disputare il primo dei tre recuperi in programma e giovedì 3 marzo ospiterà al Pala “Nino Manera” alle ore 20 il Delta Group Porto Viro.

Nell’ ultimo turno i veneti, allenati da coach Francesco Tardioli, hanno perso 3-0 a Siena (25-20,25-23,25-17) ed in classifica generale attualmente si trovano al decimo posto con 22 punti su 19 partite giocate (9 vittorie e 10 sconfitte). Quello del Delta Group Porto Viro è un sestetto formato da giocatori particolarmente navigati ed esperti e può contare sulla diagonale formata dall’ esperto e talentuoso palleggiatore Fabroni, senza dubbio il miglior palleggiatore della categoria, e sull’ opposto Bellei, sui centrali Barone, Sperandio e sull’ australiano O’ Dea, sugli schiacciatori Vedovotto e Romolo Mariano, mentre come liberi si alternano Lamprecht e Penzo.

Per la giovanissima formazione monregalese allenata da coach Francesco Denora (ben 9 dei 14 giocatori della rosa sono nati nel nuovo millennio, ossia dal 2000 in poi, mentre solo capitan Boscaini, Piazza, Catena, Mazzon ed il libero Raffa sono nati nel secolo scorso) sarà estremamente importante riuscire a dare la necessaria continuità al proprio gioco, caratterizzato ancora da tanti alti e bassi, con qualche momento di buon livello ed altri, purtroppo ancora troppi, decisamente non sufficienti e con un numero di errori gratuiti davvero eccessivo. Questa con il Delta Group Porto Viro è una partita davvero molto importante, in cui è fondamentale cercare di fare il massimo possibile dei punti per non perdere contatto con il treno salvezza e mantenere accese le speranze almeno di accedere ai play-out, che si disputeranno qualora fra l’ undicesima e la dodicesima ci siano meno di 3 punti di distacco queste due compagini disputeranno il play-out per la salvezza, ossia lo scontro diretto con gara 1 in casa dell’ undicesima, gara 2 in casa della dodicesima ed eventuale gara 3 nuovamente in casa dell’ undicesima.

Inoltre tutto l’ ambiente monregalese si aspetta una prova di orgoglio da parte della squadra in generale ed in particolare dei singoli giocatori, che debbono dimostrare di potersela giocare alla pari contro qualunque avversario in un campionato difficile e complesso come quello di A2 di quest’ anno.