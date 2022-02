Cuneoginnastica, buone prove nel campionato regionale Gold Allieve

Palaginnastica, Campionato regionale gold della Federazione Ginnastica d’Italia categoria allieve.

Le prime a scendere in campo sono le allieve di prima fascia Sophia Delfino e Adele Pace. Entrambe con degli esercizi sicuri e competitivi lottano per un posto sul podio.

L’impresa riesce a Sophia che nonostante due cadute a trave conquista un meritatissimo bronzo. Ad inseguirla, per pochi decimi Adele che per un soffio non riesce a conquistare una medaglia pregiata; per lei un quarto posto su oltre 10 ginnaste in gara.

Nella categoria allieve seconda fascia unica rappresentante della Cuneoginnastica e della Provincia Granda e’ Eleonora Bessone classe 2012. Per lei decimo posto in classifica e netto miglioramento tecnico rispetto la precedente prova.

Per concludere nella categoria allieve 4 sono scese in campo le giovanissime Delfino Asia e Hadouz Sara classe 2010. Hanno condotto una buona gara tra le migliori promesse del Piemonte conquistando rispettivamente la quinta e l’ottava piazza.