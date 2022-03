"Cappuccetto cambia colore", i ringraziamenti di insegnanti e alunni dell'asilo di Morozzo

Le insegnanti e gli alunni della sezione C della Scuola dell'infanzia di Morozzo ringraziano la Banca di Caraglio e della Riviera dei fiori Credito Cooperativo filiale di Margarita per il contributo che ha permesso di effettuare un corso di musica in collaborazione con la Cooperativa Sociale Fabbrica dei Suoni di Venasca.



Il progetto dal titolo "Cappuccetto cambia colore" ha avuto un riscontro molto positivo fra i bambini e le bambine che si sono divertiti molto a suonare,ballare e disegnare le avventure di Cappuccetto dal colore sempre diverso. Scuola dell'infanzia Morozzo