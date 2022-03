Aiuti per l'Ucraina, diverse le iniziative nel monregalese

La solidarietà concreta, esclusivamente con offerte in denaro, in questo momento, per le popolazioni dell’Ucraina provate dalla guerra e sconvolte dalla necessità di fuggire in condizione di profughi, si può praticare con donazioni alla Associazione “Amici della Cittadella della carità OdV” (Caritas diocesana di Mondovì).

Il tutto sarà trasmesso alla Caritas dell’Ucraina, a cui fa riferimento padre Alessio (Oles Budziak). Le offerte, certificate dal bonifico bancario, sono deducibili. Il codice fiscale dell’Associazione “Amici della Cittadella della carità OdV” è 93053200049. Iban Intesa Sanpaolo IT57T0306946482100000069626.

Da Torino la spedizione “Sermig” - Arsenale della Pace

L'associazione “MondoQui” e il “Caffè Sociale” (della stazione di Mondovì) effettuano una raccolta da aggregare al “Sermig”. La raccolta sarà effettuata fino a giovedì 3 marzo, dalle 6 alle 18, presso il Caffè sociale. Venerdì il materiale raccolto sarà trasferito a Torino per la spedizione generale, sostenuta da Banco Azzoaglio. I beni necessari per l'invio: coperte termiche, sacchi a pelo, materassini (con fodera in alluminio), giacche antipioggia, prodotti per la cura e l'igiene, spazzolini da denti, biancheria intima (per adulti e bambini), assorbenti, pannolini per neonati, pannoloni per adulti, asciugamani in microfibra, antisettici/alcol, mascherine riutilizzabili, batterie, farmaci e kit medici, cibo in scatola.

CASA DO MENOR

Casa do Menor e Onlus L'Aquilone - Farigliano da oggi 1° marzo fino a giovedì 4 marzo raccoglieranno presso le loro sedi beni di prima necessità da spedire in Romania nelle case di accoglienza di Șcheia e Oradea.