Alba: partiti i lavori in corso Europa, si comincia con il taglio degli alberi [FOTO]

Al via il restyling di corso Europa: nella serata di ieri, lunedì 28 febbraio, tra le 21 e le 24 l'arteria viaria albese è stata chiusa al traffico per consentire il taglio degli alberi nel tratto di strada compreso tra via Aldo Moro e via Dario Scaglione.

In tutto 635 metri, sui 2 km circa di lunghezza complessiva del corso, per il primo lotto funzionale di sistemazione - condiviso anche con il comitato di quartiere e l’associazione Fiab Alba Salinbici - che vedrà la realizzazione, in entrambi i sensi di marcia, di piste ciclabili monodirezionali di larghezza media di 1,50 metri sullo stesso livello della sede stradale. Le nuove essenze arboree (in sostituzione di quelle tagliate, causa di non pochi problemi per i marciapiedi, con radici affioranti e pavimentazione compromessa) saranno meno invasive sia per dimensioni della chioma che per apparato radicale.

La nuova alberatura prenderà il posto dell'attuale pista ciclabile, così da migliorare la sicurezza dei ciclisti, che godranno di una sorta di barriera di protezione che delimiterà la carreggiata, evitando che le auto parcheggiate a bordo strada possano ostacolare la circolazione delle bici. Tempi previsti per l'aggiudicazione dell'appalto per programmare il cantiere: 15 giorni.

Rispetto ai costi, la spesa prevista - che comprende anche la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra corso Europa e via Padre Girotti, con la contestuale chiusura del varco su via San Pio V - è di 350mila euro, finanziati in parte con l’avanzo di amministrazione e in parte con oneri di urbanizzazione.

A breve distanza, sempre nel quartiere Piave, chiusura parziale di via Dario Scaglione nel senso di marcia tra corso Europa e corso Piave. per lavori sulla rete del gas: l'intervento dovrebbe concludersi in giornata.