“Ascolta la Natura”, Frabosa Sottana sogna un percorso ad anello accessibile anche ai disabili per scoprire la valle Maudagna

Uno spazio accessibile a tutti e immerso nella natura, per fermarsi e godere un momento di relax in montagna e per scoprire le bellezze della valle Maudagna.

Un sogno che ha mosso il primo importante passo per diventerà realtà. "Ascolta la Natura", progetto presentato dal comune di Frabosa Sottana al bando di Fondazione CRC "Spazi Outdoor: sport nella natura e inclusione”, ha superato infatti la prima fase di selezione.

Il progetto prevede la realizzazione all’interno del Mondolè Park, il parco avventura delle grotte del Caudano, di un itinerario sensoriale-esperienziale ad anello, accessibile a persone con disabilità o limitazioni motorie, che inizia dal parcheggio delle Grotte e con pendenze mai superiori al 6% raggiunge il greto del fiume Maudagna.

Il percorso attrezzato offre la possibilità, anche alle persone in sedia a rotelle o non vedenti, di immergersi nell’ambiente limitrofo al torrente Maudagna, mettendo in gioco sensazioni olfattive (percorso erbe aromatiche), tattili (massi per l’arrampicata: Art Boulder) e uditive (percorso Acqua-Bosco) per entrare profondamente in sintonia con la natura.

“E' un progetto a cui teniamo davvero molto" -spiega l’assessore alla montagna Erica Basso - "che permetterà ai bambini e ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie di accedere a uno spazio all’aperto, senza barriere. Siamo soddisfatti perché è stato ammesso alla selezione finale, insieme ad altri 18 progetti, ma sappiamo che solo alcuni di questi verranno finanziati e il voto sul sito www.bandospazioutdoor.it sarà decisivo.”

“Mettere a disposizione anche delle persone con disabilità motoria o sensoriale un’esperienza in ambiente montano da usufruire in autonomia e sicurezza realizzerebbe senz’altro un passo significativo verso l’inclusione”, aggiunge la vicesindaca Elisabetta Baracco con delega alle pari opportunità.

"Il nostro Comune aderisce alla "Carta Etica della Montagna", promossa dalla Regione Piemonte, e questa iniziativa si inserisce appieno nelle linee programmatiche di sviluppo, innovazione e turismo, sostenibili e attente alle persone, che la nostra amministrazione comunale persegue." - conclude il sindaco Adriano Bertolino - "Per questo confidiamo che tanti decidano di votare il nostro progetto così che possa ottenere il finanziamento e sia realizzato".