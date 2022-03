Biodiversità stellata: importanti passi in avanti nell'incontro svoltosi in Francia

Biodiversità stellata: ci siamo. L’assessore al turismo Emanuele Bolla ne ha parlato nell’ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa, anche su interrogazione del consigliere Stefania Balocco che ha chiesto delucidazioni per conoscere gli sviluppi progettuali e le opportunità che questo progetto potrà portare. Le parole nella risposta dell’assessore fanno presagire un nuovo livello di crescita per Alba ed il territorio: «Siamo capofila di un progetto europeo che si è tradotto in qualcosa di concreto. Una responsabilità che ci pone di fronte ad un metodo di lavoro con dinamiche internazionali che ci faranno crescere politicamente e tecnicamente. Ringrazio gli uffici per il materiale sviluppato che è risultato efficace nei confronti con i partner avvenuti nei giorni scorsi in Francia. A fine marzo è in programma un incontro per il lancio del progetto qui da noi, ad Alba.



Questi scambi transfrontalieri ci fanno crescere come persone e aumentano la cultura del lavoro del nostro territorio. Il progetto avrà uno sviluppo annuale, da marzo 2022 a marzo 2023, mesi in cui ci saranno eventi che sensibilizzeranno sulla biodiversità alimentare. Saranno incontri studiati per gli addetti ai lavori, i giovani, con cui abbiamo iniziato con ORTOgrafia, ed i turisti, utili a diventare consapevoli dell’importanza dell’utilizzo dei prodotti in modo sostenibile, nel rispetto della biodiversità».

Ricordiamo che il progetto europeo “Biodiversità Stellata”, che fa parte del Programma Interregionale Alcotra 2014-2020, è stato approvato e finanziato per un importo complessivo di 430 mila euro. Il partenariato transfrontaliero Italia-Francia è guidato dalla Città di Alba, comune capofila che ha riunito nella partnership il Gal Langhe Roero Leader, il Comune di Cogne (Valle d’Aosta), il Commune du Bourget-du-Lac e la Ville de La Motte-Servolex (Francia).