Cuneo pronta a presentare il nuovo calendario interreligioso: "Pace e dialogo vanno costruiti, non usati solo in tempi di crisi"

Non potrebbe avere luogo in un momento storico "migliore" la presentazione del nuovo calendario interreligioso, in programma per venerdì 4 marzo al cinema Monviso di Cuneo a maggior beneficio delle insegnanti e della classi della città (a cui l'iniziativa è, da sempre, particolarmente rivolta). Il titolo è emblematico: "2022 - Un anno di pace".

L'iniziativa è organizzata da Comune e associazione Orizzonti di Pace. Il calendario verrà diffuso nelle scuole che ne faranno richiesta e ai cittadini che contatteranno - in orario pomeridiano - lo 0171695677.

All'incontro saranno presenti esponenti delle principali confessioni religiose cittadine - tutte riportate, assieme alle proprie feste più importanti, nel calendario stesso - , che porteranno il loro saluto e racconteranno la propria esperienza spirituale nell'ambito del territorio cuneese.

"Un'azione preziosa per l'oggetto stesso del calendario, che permette di avere la percezione di come le varie comunità leggano i giorni dell'anno - ha commentato il vicesindaco Patrizia Manassero - . L'amministrazione guarda a tutte le comunità, ovviamente, ma oggi in modo particolare a quella greca ortodossa, toccata dai fatti dell'Ucraina".

Le fa eco Franca Giordano, che dei rapporti tra comune e Orizzonti di Pace si occupa in prima persona: "Un'iniziativa che raccogliamo e sosteniamo da diversi anni, e che sembra arrivare davvero al momento giusto, purtroppo. Il calendario riporta tutte le date delle comunità più significative del territorio e un sunto dei punti salienti e della storia delle varie religioni".

"La pace va preparata con un lavoro di lunga lena - specifica infine Gigi Garelli - , non può essere un tema che viene relegato ai momenti in cui le crisi esplodono perché in quei momenti spesso manca la lucidità e le risposte immediate rischiano di non avere nulla a che fare con la pace".

"Assieme all'amministrazione comunale che aveva organizzato Isoladimondo e il Festival delle Culture, abbiamo messo in piedi un tavolo di lavoro e stiamo portando avanti un'azione sotterranea per la realizzazione di un clima e di una cultura di pace e di dialogo nel nome delle differenze - prosegue Garelli - . Spesso le differenze rimangono a lungo su un ideale crinale: non sono né ricchezza né fonte di scontro, ma convivono come in una sorta di condominio. Sta a chi possiede strumenti specifici far prendere loro una precisa connotazione, realizzando scontri o promuovendo iniziative che vadano nella direzione di favorire la conoscenza reciproca e il dialogo. La strada che adottiamo noi quotidianamente è indubbia".