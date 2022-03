"Diritti dove?": Fossano si interroga sui contrasti del presente con gli incontri del Tavolo Intercultura

Due anni dopo l’ultima edizione delle "Settimane contro il razzismo" e nella tragica coincidenza del conflitto che sta funestando l’Europa, Fossano torna a confrontarsi sui dubbi che pervadono la nostra società con riguardo a temi quali l’immigrazione, il razzismo, il bisogno di comunità maggiormente inclusive. Lo fa con la rassegna promossa dalle numerose sigle che fanno parte al Tavolo Interculturale cittadino, realtà che dopo il fermo per la pandemia propone un’iniziativa il cui programma è stato presentato nel pomeriggio di ieri, alla vigilia della manifestazione per la pace che lo stesso coordinamento tra associazioni promuove per oggi, martedì 1° marzo, alle 18.30 in piazza Beppe Manfredi .



"Diritti dove?" è il titolo volutamente provocatorio che fa da cappello ai diversi appuntamenti presentati presso il Palazzo Vescovile di via Arcivescovado. A illustrarne il programma, sottolineando il carattere di "momenti informali, volti a interrogarsi sulle direttrici di un mondo globale e oggi più che mai profondamente interconnesso (…), a unire i puntini di storie che vanno dal Mediterraneo all’Ucraina (…)", sono stati il volontario della cooperativa Orso Andrea Silvestro, il responsabile della Caritas fossanese Nino Mana, la referente di Progetto Mondo Ivana Borsotto, Claudio Marro dell’associazione Papa Giovanni XXIII e Stefano Cassine del sodalizio "Sport senza barriere".



A loro il compito di snocciolare gli eventi che prenderanno il via mercoledì 9 marzo con l’appuntamento in programma alle 20.45 presso i locali del Seminario Vescovile di via Mellano 1/C con l’incontro dal titolo "La rotta balcanica: testimonianze". Ospiti saranno l’antropologa culturale cuneese Giulia Marro, chiamata a raccontare il suo impegno per le insegne di "Medici senza frontiere", insieme ad Afshin Allivand, rifugiato iraniano, e a Elena Lupika, di Valisika Moon, associazione impegnata nell’assistenza dei profughi rifugiati presso i campi di Salonicco, in Grecia.



Il giorno successivo, giovedì 10 marzo, dalle 17.30 alle 19, il primo dei quattro appuntamenti di "Contrastare le parole d’odio", corso di formazione per cittadini, volontari, attivisti e giornalisti sul contrasto alle parole d’odio. Organizzato nell’ambito del progetto #Culturestopshate, cofinanziato dalla Compagnia San Paolo e dalle fondazioni di Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Fossano, il corso proposto da Progetto Mondo proseguirà sino al 14 aprile con appuntamenti on line e in presenza in programma ogni giovedì, offrendo una panoramica del fenomeno dell’odio online e offline con definizioni, letture e interpretazioni sociologiche e psicologiche e con la presentazione di buone pratiche di esperienze di contrasto (agli iscritti al corso verrà inviato il link per partecipare alle varie sessioni, per informazioni 393/9422592).



Lunedì 14 marzo, alle 20.45 presso la Sala Brut e Bon di piazza Dompè 13/A il momento centrale del programma di "Diritti Dove?". Si tratta dell’incontro dal titolo "Libertà di stampa: a quale prezzo?", tema che verrà trattato col contributo di Domenico Quirico, giornalista de "La Stampa", chiamato a portare la propria significativa e originale testimonianza dai fronti di conflitto che da anni lo vedono impegnato in prima persona, spesso a rischio della propria incolumità. L’incontro, moderato dal giornalista Alessandro Filippini (Gazzetta.it) vedrà anche la partecipazione di Giulia Ramonda di "Operazione Colomba", organizzazione che dal 1992 porta il messaggio di pace dell’Associazione Papa Giovanni XXIII in scenari di conflitto che vanno dai Balcani all'America Latina, dal Caucaso all'Africa, dal Medio all'Estremo Oriente.



Sport e inclusione è il tema dell’appuntamento conclusivo dell’iniziativa fossanese che grazie alla collaborazione con l’associazione "Sport senza barriere" promuove il torneo di volley interculturale "Una schiacciata contro il razzismo", che si terrà dalle 14 alle 19 di domenica 20 marzo presso la palestra comunale di via Cherasco 7.