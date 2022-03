E' Chicco il galletto il nuovo personaggio di rotoballe che saluta gli automobilisti a Sant'Albano Stura

Il nome di Luigi Panero probabilmente non dirà nulla ai più, ma nemmeno “Ciccio”? O “Fiocco”' o ancora: “Chicco”...

Eppure è molto probabile che ciascuno di noi abbia accostato l'auto o anche solo lanciato un'occhiata alle originali “sculture” di rotoballe che da qualche tempo, a turno, abbelliscono il campo a bordo della rotatoria che conduce al capoluogo di Sant'Albano Stura sulla Strada Provinciale 3.

Ecco: Ciccio, Fiocco e Chicco sono i nomi di quelle simpatiche mascotte a base di fieno arrotolato, e Luigi Panero non è altro che il nome del loro ideatore.

“Ciccio”, lo spaventapasseri gigante col verde cappello e i pantaloni tricolori ha tenuto compagnia e salutato gli automobilisti in piena estate 2021.

“Fiocco”, il simpatico pupazzo di neve con il berretto nero e la sciarpa bicolore ha invece tenuto banco all'inizio di quest'inverno, a partire da dicembre.

Di questi ultimi giorni l'allestimento originale del galletto “Chicco”, con le sue ali di bambù e la coda di foglie di palma.

“Chicco è nato dall'idea di continuare la “tradizione” di pupazzi, unita alla volontà di omaggiare Pietro Testa, l'amico farmacista santalbanese che da anni coltiva la propria passione per l'allevamento di razza avicole rare e particolari, ottenendo anche ambiti premi con il suo hobby.” - spiega Panero - “Si tratta della mia terza creazione, e oggi, dopo un po' di scetticismo, posso godere del supporto e dell'aiuto di tutta la mia famiglia. E posso anche dire che probabilmente non sarò l'ultima perché ci ho preso gusto e ho già alcune nuove idee per proseguire...”

Intanto grandi e piccini che passano da Sant'Albano non possono farsi mancare una bella fotografia con Chicco, in attesa di conoscere i prossimi personaggi...