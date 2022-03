Fossano in piazza per l'Ucraina, per la Pace, per la Bellezza [FOTO]

Le immagini del presidio in piazza Manfredi

Corposa e partecipata la risposta della città di Fossano alla proposta del Tavolo Intercultura.

Il presidio per la Pace in Ucraina, lanciato del collettivo per il pomeriggio di oggi, martedì 1° marzo, "Giornata Mondiale contro ogni forma di discriminazione", ha visto una bella e viva presenza dei fossanesi.

In piazza Manfredi, ha introdotto per il tavolo Andrea Silvestro, il quale con poche parole ha delineato il taglio della manifestazione: "L'Ucraina non deve fare dimenticare le altre guerra attuali, anzi deve rafforzare il nostro impegno contro ogni conflitto. Dobbiamo cambiare, adesso o mai più. Per i popoli stremati, per l'ambiente stremato, per la terra stremata: l'imperativo è di essere tutti responsabili. Questa sera vi proponiamo pochi discorsi e tanta cultura, musica, canzoni, poesia... .



Perchè dove ci sono poesia e bellezza, non c'è spazio per la distruzione e la violenza!". Lo spazio è poi passato a interventi, canti, strumenti, tutti abbracciati simbolicamente e fisicamente da un grande striscione arcobaleno.

La piazza ha cantato, collettivamente, "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", "La guerra di Piero", "La storia siamo noi". Brani intervallati da letture e poesie.

La struggente "presa di Leningrado" di Anna Achmatova, letta da Lorenza Fornero della Corte dei Folli. Uno splendido passo di don Tonino Bello sulla pace come conquista e non come dato, letto a due voci.

E ancora: un pensiero spontaneo, dedicato a tutta la piazza da Cristina Izzo: