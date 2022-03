Garessio festeggia i cento anni di Carmelina Gazzano, ospite dell'Opera Pia Garelli

Originaria di Valsorda, la signora Carmelina, andò a lavorare a Torino dove, dopo aver svolto per diversi anni il mestiere di commessa, riuscì ad aprire un negozio di alimentari. Con il marito, Riccardo Albezzano, originario di Castagnole Lanze, avviò poi un pastificio, in attività fino agli anni '80.

"Ci stringiamo a Carmelina in un grande abbraccio e cogliamo l’occasione per ringraziare l’Opera Pia Garelli per il costante impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati in questi anni" - dicono nipoti e pronipoti.